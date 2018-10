"Estoy con fuerzas, a pesar de que van a mentir como bellacos"

Los padres de Iñigo Cabacas han valorado cómom se presenta el juicio que se abre hoy en la Audiencia de Bizkaia por la muerte de su hijo por un disparo de pelota de goma de la Ertzaintza en 2012.

Manu, el padre, asegura que "hemos llegado hasta aquí cuando nadie daba un duro que llegaríamos hasta donde hemos llegado. Ahora no está en nuestras manos, pero lo importante es que la verdad ya se concoe, está en la calle, ya por eso ya estoy contento".

Fina, la madre, ha dicho que "a pesar de que pensaba que no podría asistir de los nervios y la tensión que estoy me genera, estoy valiente a pesar de las barbaridades que voy a escuchar y que mentirán (los acusados) como bellacos"



Desde este lunes y durante 14 sesiones, el "caso Cabacas" será protagonista en la Audiencia de Bizkaia. Seis agentes de la Ertzaintza (tres mandos y tres agentes) se enfrentan a cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación por homicidio imprudente. Es lo que reclama la acusación particular, a pesar de que la Fiscalía, en su escrito de acusaciones, mantiene que no se ha podido determinar qué agente dió la orden de disparar y considera que estos hechos "no son constitutivos de delito alguno", por lo que pide la libre absolución de los imputados. El juicio se prolongará hasta el 9 de noviembre. Está previsto que más de 100 testigos conformen el cronograma de esta vista.

En la primera sesión declararán los seis acusados y en las 10 sesiones restantes comparecerán los testigos, de los cuales cerca de 70 son agentes de la Ertzaintza. dos sesiones posteriores se dedicarán a la prueba pericial y la última a las conclusiones de las partes y la lectura de informes.