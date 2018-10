Cs denuncia el bloqueo que hay en las comisiones de investigación municipales

El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha comunicado su firme decisión de renunciar a la presidencia de la Comisión de Investigación que estudia la gestión económica realizada por los responsables del festival de La Mar de Músicas entre los años 2012 y 2016. Este órgano de fiscalización municipal fue constituido el 30 de septiembre de 2016 a petición de las formaciones políticas PP y MC.

El portavoz de Cs, Manuel Padín, ha admitido que renuncia a la presidencia, “con tristeza e impotencia, tras estar ocho meses intentando reactivar una de las pocas comisiones que sí funcionaba; ya advertí el pasado 8 de junio que haría efectiva esta renuncia si el Ayuntamiento no reaccionaba, de manera que no se me puede acusar precisamente de desleal”. Manuel Padín ha explicado que esta comisión se constituyó en septiembre de 2016 a raíz de las acusaciones cruzadas que se hicieron en el Pleno PP y MC a cuenta de la gestión económica del festival.

El portavoz naranja también ha anunciado que debido “al bloqueo y a la parálisis improductiva” que sufren todas y cada una de las comisiones municipales de investigación que hay en marcha, Ciudadanos abandonará todas ellas si en el plazo de dos semanas no se convoca una junta de portavoces extraordinaria en la que se aclare el futuro inmediato de cada una.

“De las nueve que existen solo ha concluido, la del Batel y la de Casco Antiguo, aunque esta última sigue sin resolverse, ambas no han aportado ni una sola conclusión que no fuera conocida ya por los vecinos y los medios; el resto llevan paradas o bloqueadas entre 5 y 18 meses”, ha informado el portavoz de Cs.

MC se ofrece a presidir dicha Comisión.

La viceportavoz de MC, Isabel García, se ha postulado para presidir la Comisión de Investigación de La Mar de Músicas, tras conocer que el presidente de esta comisión, Manuel Padín (C´s) había convocado rueda de prensa en el Palacio Consistorial, donde ha puesto en duda la utilidad de las 9 comisiones de investigación actualmente en marcha en el Ayuntamiento de Cartagena y ha comunicado su dimisión como presidente de la referida a La Mar Músicas.

Isabel García, ha comentado que “se trata de una deserción más de Padín” y que, “se confirma que la investigación de irregularidades solo le preocupa a MC, Padín está haciendo méritos para ser candidato y no duda para ello en tapar los desmanes de PP y PSOE".

Finalmente, García, ha criticado al Gobierno socialista al que acusa de torpedear el correcto funcionamiento de las comisiones, puesto que “Ana Belén Castejón, anunció que se encargaba del asunto e iban a estar terminadas en abril, y lo que ha hecho es frenarlas. Y hoy su paladín, además de defender su indefendible caos, ha salido a darle el pie para que las cierre”.