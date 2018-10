Squadron 51 y sus vuelos en blanco y negro

Acaba de salir este gameplay de Squadron 51 y no he podido resistirme a verlo un par de veces más. El juego no solo hace un claro homenaje a la Guerra de los mundos de Orson Welles, sino que además coge ese concepto y le da un giro de tuerca en lo estético. Algo así como cuando CupHead se nos mostró por primera vez.

Squadron 51 es un juego de acción área clásico en lo jugable, combina platillos volantes y aviones de mediados del siglo pasado, además de presentarse con filtros y efectos con un diseño y paleta de colores de cine en blanco y negro. Con ese toque cinematográfico retro intencionado, pero que no desentona para nada cuando tenemos que ponernos a los mandos de un avión, y defender la tierra de una invasión alienígena. Tendremos un total de 4 naves para pilotar y una historia que nos llegará entre historia y será contada por los propios pilotos.

Si te descuadra los diálogos en el trailer no es cosa tuya. El juego está siendo desarrollado en Brasil por un pequeño grupo de desarrollo que se llama Loomis Arts. Teóricamente el juego sale a finales de año para Nintendo Switch.