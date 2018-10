Agustín López: "Sin lesiones, el Dépor no hubiese olido a Carlos Fernández"

El Sevilla sigue muy de cerca a Carlos Fernández. El delantero está de moda después de su noche mágica ante el Elche. Sus tres goles y su recital de buen fútbol no pasan desapercibidos en el Sánchez Pizjuán. Agustín López, entrenador de Carlos en el juvenil del Sevilla Atlético, y ahora responsable en la cantera sevillista analizó en Coruña Deportiva la explosión de su delantero. Para él, no hay dudas y el futuro del ariete será en el primer equipo del Sevilla la próxima temporada. "Suelo mojarme y apuesto por Carlos Fernández en el Sevilla FC el año q viene", afirmó López.

Las lesiones han lastrado al jugador a lo largo de su carrera. De haber tenido suerte en ese capítulo, su llegada a Riazor hubiese sido casi imposible. "Carlos fuera del área ha dado un paso de gigante, en su sentido táctico. Esa capacidad de recuperarse y adaptarse a cualquier tipo de circunstancias, Sin lesiones hubiese sido un primer espada en el Sevilla FC. No lo hubiera olido ni el Dépor ni ningún otro equipo", confesó el técnico andaluz.

Agustín López recordó los inicios de Carlos Fernández en el fútbol. Siempre vinculado al Sevilla en sus categorías base, el futbolista ya apuntaba desde sus inicios. "Carlos desde pequeñito atesoraba ya muchísimas características como delantero. De cadete ya se veía, canijito pero con muchas virtudes. A priori era demasiado endeble, y me la jugué con Pablo Blanco (por entonces director de cantera del Sevilla). Fue un jugador que se hizo. Es muy completo. No me sorprende que sea capaz de meter goles de todos los colores", explicó en Coruña Deportiva López.

Por último, Agustín López recordó cómo es a nivel personal el goleador del Deportivo: "Carlos siempre ha sido un chaval muy responsable y gran amante de la profesión. Lo ha dado siempre todo. Tenéis una perla del Sevilla en Coruña", afirmó. La cabeza visible de la cantera del Sevilla se alegró que en Coruña pueda tener su año, ya que es el proyecto que necesita y el Dépor "es un club hermano" del Sevilla FC.