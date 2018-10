Las mujeres piden al ayuntamiento que sean valientes y se crean la perspectiva de género

Durante toda la tarde en el centro social Francesc Cantó han ido sucediéndose las intervenciones de los distintos representantes de Consejos Locales, Juntas Vecinales de las pedanías y el representante de la Federación Local de Asociaciones Vecinales de Elche.

Entre las distintas propuestas que se han hecho destaca las que han realizado desde el Consell de les Dones. Modesta Salazar ha destacado que muchas de las peticiones son las mismas que han hecho en los dos debates anteriores y que no se han llevado a cabo. ha explicado que a perspectiva de género en el Ayuntamiento de Elche es muy insuficiente, no se aplica en todas las concejalías y no hay trasversalidad. Han pedido al consistorio que lleven adelante el II Plan de Igualdad Municipal y que se favorezca las asociaciones y entidades que promuevan la contratación de mujeres y tengan representación paritaria en sus consejos directivos".

Salazar ha destacado que es necesario profundizar en muchas materias pero sobre todo en la violencia de género y consideran insuficiente la partida presupuestaria que el ayuntamiento destina a este asunto, solo 4 euros de cada 10.000. piden además que se den prisa en adoptar las 68 medidas aprobadas en el Plan contra la Violencia de Género e insten a la Generalitat a poner en marcha el Centro Mujer 24 horas o las viviendas tuteladas. En aspectos de ocio y cultura han solicitado la incorporación de mujeres a La Festa y también que se revise el sistema de elección de representantes en las fiestas patronales para incluir la perspectiva de género.

En cuanto a otros representantes, Bernardo Sánchez, que intervenía por primera vez en nombre de los vecinos y vecinas, ha destacado que la federación local quiere tener más participación en los asuntos que competen a los barrios y pedanías y piden que se mejore la cohesión social y económica de los barrios. para ello proponen utilizar los fondos EDUSI aunque reconocen que se está trabajando muy lento por la falta de personal.

Especialmente crítico ha sido también Tomás Mora, representante del Consejo de Discapacidad que ha explicado que se incumple la ley de accesibilidad y se está actuando con poco presupuesto y de manera muy puntual en algunas concejalías muy concretas.

Los representantes de las juntas del campo han sido bastante críticos también y muchos de ellos han plateado a la corporación cuestiones reiteradas ya en años anteriores. El debate seguirá mañana a las 9.30 y entonces será el turno de los representantes políticos. El debate lo cerrará el alcalde Carlos González que ha estado la mayor parte de la sesión de hoy tomando nota.