El Festival Irun Zuzenean es la próxima cita musical en Irun

La delegada de Cultura Juncal Eizaguirre e Iñaki Estévez han dado a conocer este lunes el cartel del Irun Zuzenean Festibala, que tendrá lugar este sábado 20 de octubre en la plaza San Juan totalmente gratuito. Se trata de una jornada en la que casi una veintena de grupos y solistas actuarán durante todo el día a lo largo de una propuesta con fuerte protagonismo de los artistas locales.

El cartel de Irun Zuzenean Festibala lo componen 18 grupos o solistas que actuarán a partir de las 12h: Los Coronas, The Inductions, Kometa, Natural Project, the Northaguirres, Olimpia, Siete C, The Owl Project, Hostoak, Lambroa, Reuben MG, The WC Groovers, Sara Zozaya, Stonefaces, Indidxabak, Tempera, Tritones, y Voltaia. El cartel se completa con varias sesiones de Dj.

A los tres escenarios que estarán instalados en plaza Urdanibia se les unirá una zona de restauración con 'foodtrucks' y barra para hacer más completo la oferta de un festival que invita a disfrutar el fin de semana de la mano de la música, sobre todo local con grupos de la ciudad y de la provincia. De todos estos detalles hemos hablado con la delegada de cultura, Juncal Eizaguirre y con Iñaki Estevez.