"El árbitro nos ha vuelto a perjudicar"

Nene Montero sigue sin poder sentarse en el banquillo al no haber resuelto el Xerez CD el finiquito de Juan Pedro Ramos. El malagueño vio el partido desde la grada junto a Vicente Vargas, por lo que fue el capitán del equipo Israel, quien atendió a los medios al término del choque ante el Ecija. Balompié.

El defensa se mostró “decepcionado” tras el nuevo tropiezo en La Juventud, “la sensación que me queda es que el trabajo estaba hecho, con todas las dificultades que tiene este equipo, hemos superado las adversidades del partido y cuando lo teníamos todo en la mano nos han quitado dos puntos, como nos ha sucedido otras veces".

El futbolista jerezano se mostró crítico con la actuación del colegiado, “porque el penalti ha sido cuanto menos dudoso, igual que nos pasó el día del Ceuta con la expulsión de Juan Benítez cuando era la roja para un jugador de ellos o el gol fantasma el día del Conil. Ya son varios encuentros en los que creemos que no nos están favoreciendo los árbitros, que nos están perjudicando".

En una semana de nueve puntos, el equipo sólo ha sumado dos y eso "nos sabe a nada, hemos perdido un partido sólo, pero hay que sumar de tres".

El capitán reconoció que el vestuario “está hundido porque hicimos méritos para llevarnos los tres puntos y faltando un minuto nos pitan un penalti que nos deja sin el triunfo. El partido no ha sido bueno, ellos han dominado en algunos momentos porque tienen un buen equipo pero aún así, merecimos la victoria. Hicimos un buen trabajo, se nos puso el partido de cara y con el penalti lo perdimos".

Ahora, al equipo sólo le queda seguir trabajando para que lleguen las victorias, “lo que tenemos claro es que este equipo nunca se va a rendir. Vamos a seguir trabajando para cambiar la dinámica. En cuanto ganemos uno, esto va a cambiar, tiene que cambiar. Otra vez nos tocó remontar y creía que íbamos a sacar el partido adelante pero no ha podido ser. Se nos están escapando los encuentros por pequeñitos detalles. No estamos ganando pero nadie nos pasa por encima tampoco. En el momento que tengamos un poquito más de suerte, este equipo va a tirar para arriba. Creo que también nos ha pesado un poco los dos partidos en cuarenta y ocho horas en campos que no estaban bien. Toca pensar en ir a muerte a Gerena. El trabajo está siendo bueno y las victorias tienen que llegar".