Javi Rivas recupera para el domingo a Galiano y Carrasco y asegura que "no piensa dejar el equipo"

Reforzar a la plantilla para empezar a ser competitivos. Eso es lo que quiere Javi Rivas, técnico del CD Guadalcacín, eso es lo que viene clamando desde hace semanas a los cuatro vientos, pero por ahora no recibe respuesta de la directiva del club pedáneo.

A pesar de haber sumado un solo punto desde que comenzó la liga y de haber viajado sólo con once jugadores del primer equipo hasta Ceuta, el entrenador no piensa dejar el equipo, “eso no lo he planteado, no lo he hecho nunca y no lo voy a hacer ahora. Esta es una situación difícil, ya he dicho que así no podemos competir, que no sólo quiero yo soluciones, la quieren también mis jugadores que saben lo que estamos pasando”, señala en la Cadena SER.

El calendario tampoco ayuda, el domingo a las doce del mediodía reciben al Algeciras, una de las mejores plantillas de la categoría, que llegarán con el objetivo de sumar ante el colista. Rivas lamenta no poder recibir a un rival así “con más efectivos, porque las fuerzas se igualan cuando los partidos se juegan en un campo como el nuestro, en el que nos podemos manejar mejor que el contrario al estar más acostumbrados”.

La mejor noticia para el entrenador portuense es que al menos podrá contar para este encuentro con Carrasco y Galiano, que tienen ya previsto incorporarse al grupo esta semana.