El 2 de noviembre comienza la resiembra de Chapín

Se va cumpliendo como una costumbre cada año ir buscando campos alternativos a Chapín, cuyo césped, el próximo 2 de noviembre volverá a ser resembrado.

Los trabajos por parte de la Delegación de Medio Ambiente empezarán después del partido ante el Coria de la jornada 12 del Grupo X de Tercera División. Edu Villegas ya está buscando otros campos para jugar el encuentro ante el Betis Deportivo que se debe disputar el 11 de noviembre. En principio, la opción que barajan desde el club es el campo de La Juventud, porque evitaría el desplazamiento de los aficionados a otras ciudades de la provincia.

Ahora mismo la principal preocupación es que se cumplan los plazos de la resiembra y que estos trabajos sólo afecten a ese partido de liga y no ocurra como en años anteriores, que se alargó más de lo esperado inicialmente.

Por otra parte, la plantilla pasa página tras la derrota el pasado domingo en Algeciras, aunque todavía duele haber perdido un partido de manera inmerecida. Así, Javi Casares, que disfrutó de dos grandes ocasiones para adelantar a su equipo en el Nuevo Mirador, defiende que “el equipo salió a por el partido y sabía que el equipo que cometiera menos errores se iba a llevar el partido. Nosotros hemos cometido uno, ellos lo han aprovechado y la balanza se ha decantado a su favor".

Después de varias jornadas ausente del equipo por lesión, el delantero poco a poco va encontrando su mejor nivel. "Tengo ganas de empezar a coger ritmo de partidos porque el jugador lo que quiere es jugar. En la primera parte no me he encontrado del todo bien, pero en la segunda he estado mejor".