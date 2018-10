Entre las epifanías semanales que nos ha regalado la semana no parece despreciable la del Instituto Nacional de Estadística que nos previene de la pérdida en los próximos quince años de más de 50000 habitantes en la sangría poblacional de esta provincia moribunda. Parece evidente que la hemorragia es definitiva y nos espera, me temo, la misma suerte que a Paquirri en Pozoblanco.

Mientras nuestros mandarines continúan masticando a dos carrillos en congresos fulgurantes sobre la despoblación, nos morimos. Y me temo que, como ocurre tantas veces, esto no sea lo peor, sino la agonía de una tierra que no se merece este trato infame, esta falta de humanidad tan aplaudida en la urnas. Lo digo porque el mismo informe advierte de que en 2033 seremos la tercera provincia más envejecida de la España una, grande y libre, justo detrás de Zamora Y Orense. Que ya es casualidad geográfica esta moribundia en el noroeste hispánico, y sin un mal Bolívar que nos libere de tanta opresión españolista como se da en otras latitudes.

Por todo ello, me atrevo a aventurar que sería más fértil y deseable que nuestra I+D+I se dedicara a la puntera industria de la geriatría, a la promoción de nuestros asilos y residencias y al nicho empresarial de los fastos funerarios donde tarde o temprano todos nuestros huesos habrán de reposar algún día.

Ay, señor, llévame pronto, pero no tanto como para no disfrutar del lujo de otro año gastronómico como el vivido para el que desde aquí postulo el lema glorioso de “León está de muerte”.