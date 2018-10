El Consejo Sectorial reprueba la actitud de Susana Díaz Pacheco

Actitud despreciable, soberbia, prepotente y que escurre el bulto... Estas son algunas de las apreciaciones que el Consejo Sectorial de Linares pone de manifiesto tras el comportamiento, indican, de la presidenta de La Junta de Andalucía. Todo después de la última concentración ciudadana en las puertas del Palacio de San Telmo (Sevilla) en la que cerca de 700 personas protestaron por los incumplimientos adquiridos con la ciudad.

Reunidos casi todos sus miembos, el Consejo Sectorial ha querido hacer balance de este episodio. Como resultado han acordado hacer pública una declaración institucional para reprobar a Susana Díaz y solicitar también que la agencia IDEA visite Santana con el objetivo de que compruebe, en primera persona, el abandono que sufre el parque empresarial, así como la nula inversión realizada pese a los "recientes anuncios" por parte de representantes de la administración.

El Consejo Sectorial está compuesto por los partidos políticos de la corporación en el Ayuntamiento, Cámara de Comercio, colectivos como Todos a Una por Linares, sindicatos y otros agentes sociales. Sin embargo, sus críticas también se han centrado en el papel jugado en estos últimos días desde CC OO y UGT (ausentes en la reunión), a los que piden que arrimen el hombro en defensa de los intereses de los linarenses.

Otro foco en su atención ha estado en la decisión de no compartir la manifestación en la capital andaluza por parte del PSOE. En este sentido, el alcalde, Juan Fernández, ha querido recordar que la lucha se mantiene porque no está claro "el futuro de nuestros hijos y nietos". El máximo edil califica de " buenas palabras" las que llegan por parte de La Junta que no se materializan en realidades, dice, más allá de las prejubilaciones recogidas en el "incompleto" Plan Linares-Futuro y que sirvieron para garantizar la estabilidad económica de los ex santaneros mayores de 50 años.

De hecho ha mostrado su preocupación tras la disolución del parlamento por la convocatoria de elecciones andaluzas. Con compromisos pendientes aún por ejecutar, lo que pide Fernández es "la solidaridad de todos los colectivos, hombres y mujeres para pelear por el Plan Industrial prometido". Por todo ello no descartan, según los miembros del Consejo Sectorial, volver a salir a la calle para realizar nuevos actos de protesta porque, como quieren recordar: "Linares no se rinde".