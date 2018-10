La defensa de Ibrahima mantiene que fue otra persona del entorno quien mató a Tatiana Vázquez

La defensa de Ibrahima N., el joven senegalés condenado por la Audiencia Provincial de Lugo a 25 años por el crimen de Tatiana Vázquez, mantiene que fue otra persona del "entorno" de la joven de Castro de Rei el asesino.

El abogado, César Lodos, tras el recurso que se vio en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la pasada semana espera que se resuelva "en torno a los cuatro o cinco meses".

Ibrahima, que había sido pareja de Tatiana Vázquez cuyo cuerpo apareció cosido a cuchilladas en abril de 2016 en el barrio lucense de San Fiz muy cerca de la sede de la Policía Local, fue juzgado por un jurado popular que lo consideró culpable del crimen y por el que la sección segunda de la audiencia le condenaba a 25 años de prisión.

Lodos ha insistido hoy en que "siempre" ha tenido la esperanza de que "salga a la luz lo que realmente pasó, es verdad que no hemos podido avanzar mucho en cuanto a pruebas se refiere, pero sí que tengo la esperanza de que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Galicia analicen la prueba que se ha practicado". "Y por lo menos –añade- aunque no se pueda determinar quien es el responsable de la muerte de Tatiana, que es uno de nuestros objetivos, sí que entiendo que van a ver la inocencia de Ibrahima", repuso.

El abogado lucense se aferra a una "teoría", que refrendaría la inocencia de su cliente, que "está apoyada por varias testificales, lo que pasa es que las testificales en el último momento, ninguno de ellos ha querido comparecer en sala para contar lo que pasó realmente, lo que ellos vieron y saben". "Sin pruebas no se puede acusar a nadie y tenemos que callarnos", se resigna.

No obstante, César Lodos ha acreditado que el criminal está en el "entorno" de la joven de Castro de Rei, y ha confesado que "ha habido gente que ha venido a mi despacho, a decirme que no ha sido el negro". "Y no solo a mi, sino a otros abogados, gente que además no tenía conexión entre ellos y cuentan la misma versión. A mi me llamó un compañero (abogado) y me dijo he tenido a una persona en mi despacho, que es una señora, que me dice esto. Que vengan y declaren, pero nadie quiere dar los datos", clama.

Ante la posibilidad de que el TSJG ratifique la condena, agotará todos los recursos y así ya avanza que irán a la casación ante el Tribunal Supremo. "Esperemos que no haya necesidad de llegar ahí", zanja.

Sea como sea, el letrado sigue creyendo "firmemente" que Ibrahima "no fue". "Yo creo que Tatiana, la familia y la gente de Lugo necesitamos saber que fue lo que pasó y merecemos que haya una sentencia justa contra quien realmente cometió los hechos, no contra la persona que la policía creyó que era el responsable, la familia también cree que es el responsable", ha sentenciado.

César Lodos ha incidido finalmente en que "sí no estuviera convencido al cien por cien de la inocencia de Ibrahima no estaría en este procedimiento, que es un procedimiento difícil y no te reporta más que sinsabores". "Creo en la inocencia de Ibrahima, y lo voy a seguir defendiendo hasta el final", defiende con "firmeza".