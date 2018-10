La Comunidad "no tiene recursos" para calcular el despilfarro de la M-45

El Expediente de Reequilibrio Económico de la carretera M-45, que la Comunidad aseguró que ya se había iniciado hace más de un año, no existe, según reconocen a la SER desde la Consejería de Transportes. Y no solo eso, la Comunidad de Madrid dice ahora que no tienen medios propios para calcular cuánto deben recortar a las concesionarias que gestionan el ruinoso proyecto del 'peaje en la sombra'. Ante esa imposibilidad, la Consejería de Transportes se ha visto obligada a encargar ese informe a un empresa privada. Esa adjudicación no se ha licitado aún, pese a que en 2017 el Gobierno madrileño aseguró que había iniciado ya los trámites para realizar ese cálculo.

“Se está trabajando exhaustivamente por los técnicos de la Consejería [de Transportes] para empezar cuanto antes las notificaciones a las concesionarias para iniciar los procesos administrativos que hay que dar”, aseguró en sede parlamentaria el viceconsejero de Transportes, Jesús Valverde, en septiembre de 2017. Incluso, el entonces Consejero de Transportes, Pedro Rollán llegó a afirmar que ese expediente de reequilibrio estaría listo "antes de que finalice el año [2017]", fecha en la que confiaban tener lista "una conclusión" de la posible revisión "a la baja" de ese canon. Un año después, en septiembre de 2018, el Presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, también dio por hecho ese trabajo: “Desde la Consejería de Transportes se está haciendo una auditoría para rebajar ese canon [a las concesionarias]”.

Pero ese estudio ni siquiera se ha adjudicado. La Consejería de Transportes acaba de sacar a concurso el ‘ESTUDIO DE REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCIERO DEL TRAMO I M-45’ que deberá definir cuánto dinero recortan a las concesionarias que gestiona el ruinoso proyecto de la M-45, una carretera privada de solo 36 kilómetros por la que los madrileños pagarán más de 2.000 millones de euros.

La Consejería no tiene medios

La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a encargar ese trabajo - por 48.000 euros- a una empresa externa porque “la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras no cuenta con los recursos adecuados para ejecutar con medios propios” ese trabajo, según admite en un escrito de la Consejería de Transportes. El estudio, encargado por el departamento que dirige Rosalía Gonzalo, tardará en realizarse 137 días desde su adjudicación, es decir, los resultados podrían conocerse a las puertas de las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

La Comunidad de Madrid quiere meter mano al Tramo I de esa carretera, gestionada por ‘Concesiones de Madrid S.A’ – participada al 100% por Gobalvia-, porque sobre esa adjudicación “han acaecido una serie de hechos relevantes que plantean la necesidad efectuar un estudio que analice desde el punto de vista jurídico y económico financiero el reequilibrio económico financiero de la concesión”. O dicho de otra forma, a la Comunidad de Madrid se le ha agotado la paciencia porque creen que durante la etapa de Gallardón, Aguirre y González, se pagó de más.

208 millones, fuera de lo previsto

La propia Consejería de Transportes admite que, desde 2002, han pagado a esa concesionaria 208 millones de euros fuera de lo previsto. Según la memoria en la que justifican la necesidad de licitar ese estudio de reequilibrio económico, en todo este tiempo, la Comunidad de Madrid ha pagado 130.219.830 euros por subvenciones directas, otros 4.855.499 euros por sentencias perdidas, que han generado otros 5.849.074 euros de intereses de demora que también han tenido que abonar a la concesionaria. A todas esas cantidades hay que sumar otros 67.298.264 euros que la Comunidad de Madrid tuvo que abonar por otra sentencia en la que se condenó a la administración al pago de “incrementos de costes de las expropiaciones”.

Para realizar ese estudio de reequilibrio económico, la Comunidad de Madrid quiere revisar:

Las resoluciones de Reequilibrios aprobados en de 25 de julio de 2002 y 8 de mayo de 2003 (según las cuales se decidió pagar a la concesionaria 130 millones más de lo previsto)

El Decreto de 2006 con el que se modificó el contrato de concesión de la obra pública de la carretera M-45, Tramo N -II, Eje O ́Donnell

La Comunidad también quiere saber por qué hubo un importante incremento de las Expropiaciones

El estudio también analizará por qué se pagaron tantos “Intereses de Demora” (más de 5 millones de euros)

El estudio también revisará los ingresos recibidos por la sociedad concesionaria de la Comunidad de Madrid y los ingresos máximos a cobrar desde el principio de la concesión.

¿Incompatibilidades?

En el pliego de clausulas adminsitrativas no se establece ninguna incompatibilidad que impida a las actuales concesionarias pujar por ese contrato. La Comunidad de Madrid solo exige que no incurran en las prohibiciones recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público y que cumplan requisitos como las correspondientes garantías de solvencia económica