La familia de la farmacéutica de Manacor fallecida en la torrentada de Sant Llorenç y del niño de 5 años desaparecido ha agradecido en una carta enviada a los medios locales el trabajo "sin descanso" de todos los que buscan al menor y el apoyo que han recibido de la ciudadanía.



El texto íntegro de la carta de agradecimiento es el siguiente:



"A pesar de los duros momentos que estamos atravesando, luchando con todas nuestras fuerzas para sobreponernos a la más dura de la pruebas de la vida; no podemos dejar de agradecer a todos aquellos que siguen buscando incansables a Arthur. Nuestro pequeño que sigue desaparecido.



Desde el primer momento, no ha faltado la Guardia Civil a nuestro lado. Infinitas gracias por los trabajos día y noche de los militares de la UME, de los bomberos de los distintos cuerpos de la isla, del IBANAT, de miembros de protección civil, a las distintas unidades caninas... Nos consta que todos y cada uno de ellos han trabajado sin descanso. Así como agradecer la profesionalidad de la Policía Nacional y las policías locales de varios municipios. Gracias a la Direcció General de Emergències, a Creu Roja, al SAMU a los psicólogos del 112 y especialmente a los GEAS de la Guardia Civil que prosiguen la búsqueda por mar incansables.



Por último, no podemos olvidar a todos aquellos amigos y ciudadanos anónimos que, sin conocernos, se han organizado y han buscado a Arthur por el descanso de nuestra familia.



A todos, absolutamente a todos, muchísimas gracias. En nuestros corazones nos quedamos con todo este amor que nos estáis demostrando.



Familia de Joana Lliteras y Arthur Robinson Lliteras"

Seguir leyendo