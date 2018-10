Turismo no vio irregularidades en 'Poble Espanyol Apartments' este verano

Hace dos semanas este programa les avanzó en exclusiva la denuncia de la Federación de Vecinos de Palma sobre 'Poble Espanyol Apartments', que operaba como alquiler vacacional desde al menos marzo del año pasado, a pesar de no tener licencia. Los propietarios aseguraron a esta emisora que ellos tenían todo en regla y que eran un aparthotel. Sin embargo, no presentaron la documentación para operar como establecimiento reglado hasta el 20 de septiembre, un día antes de la denuncia de la Federación.

El ciudadano que ha interpuesto la denuncia de la mano de la Federación de Vecinos ya presentó dos anteriores en junio y en julio de este año. En sendos escritos, a los que hemos tenido acceso, el jefe de Inspección de la Conselleria niega, textualmente, "haber constatado los hechos después de hacer las comprobaciones pertinentes". Es decir, los inspectores de Turismo no detectaron en julio un número de licencia que no se correspondía con la vivienda. Pertenece a una casa de Búger. Los propietarios lo han reconocido a esta emisora y lo achacan a un error. Turismo sin embargo no vio irregularidad alguna. Además, si la propiedad presentó la documentación para ser una aparthotel el 20 de septiembre, eso significa que hasta entonces han operado de forma ilegal. El alquiler en apartamentos en Palma está prohibido. La Conselleria tampoco lo detectó. Basta con echar un vistazo en booking.com para comprobar la comercialización. Y en tercer lugar alcalde de Palma confirmó a esta casa que el edificio tiene uso residencial. Sólo residencial. Inspección, por tanto, no cotejó dato alguno con el Ajuntament.

El denunciante no da crédito

El denunciante, como nos ha transmitido la entidad vecinal, no da crédito y se siente desamparado por la administración. El alojamiento tiene 3 denuncias: dos archivadas y una en curso, un informe del policía de barrio presentado también en la Conselleria el 23 de julio y una queja por ruidos del 19 del mismo mes en la Policía Local.

Cadena SER

Esta es la cronología de los hechos: el 20 de junio este vecino de Son Espanyolet denuncia a 'Poble Espanyol Apartments'. Siete días después, el jefe de Inspección, C. Tobarra Martínez, le contesta que debe presentar pruebas: publicidad o comercialización en prensa o Internet. Y un documento que acredite la actividad turística en la vivienda, con fechas de ocupación real, persona intermediaria y teléfono de contacto. Es decir, si ustedes presentan una denuncia por alquiler ilegal deben presentar todas estas pruebas. Pasan los días y el 24 de julio, harto, vuelve a la Conselleria. Ha hecho toda la tarea que le pidieron. En la denuncia expone las webs en las que se comercializa y demuestra que en algunas se utiliza el número 9862, que corresponde a una casa de Búger. Por ello pide que se verifique si este alojamiento dispone de licencia. Pasan los días y un mes después, el 20 de agosto, le responde, de nuevo, C. Tobarra. La contestación dice, literalmente, "una vez hechas las actuaciones de comprobación pertinentes, no se han constatado los hechos que comunicó en los términos previstos por la normativa sancionadora". Es decir, no detectaron nada irregular.

La investigación periodística de esta casa ha comprobado que este alojamiento opera de forma ilegal. En Palma no se puede alquilar apartamentos. Este edificio es residencial, no turístico. Por tanto, la Conselleria no puede otorgarle la licencia de apartahotel.

La Conselleria de Turismo no sabe si la propiedad ha recibido el requerimiento para aportar más documentación

La propietaria del edificio, Carpe Diem Insular S.L argumenta que ellos están operando de forma legal y que han presentado la documentación para registrarse como un aparthotel. Sin embargo, la Conselleria de Turismo le ha requerido más información y al menos hasta este lunes desconoce si la empresa ha recibido esta petición.