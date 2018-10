El vicario judicial del Obispado de Cartagena: "La Iglesia lleva un siglo tapando la pederastia"

Gil José Sáez Martínez, nació en San Pedro del Pinatar en 1991, es párroco de la Iglesia de Dan José de la vega y el vicario judicial del Obispado de Cartagena, cuya función, delegada por el Obispo, consiste en "hacer que se cumpla la justicia en la diócesis y que se garanticen la tutela y los derechos de los fieles ante la Iglesia"

Sáez Martinez prepara una tesis sobre la respuesta del derecho procesal de la Iglesia católica y del derecho español ante los abusos sexuales cometidos por clérigos y en esta entrevista que ha concedido a El País, denuncia que "en todas las diócesis del mundo, cuando llegaba una denuncia cogían y decían: “Fulanito, te mandamos a tal sitio”. Y en ese sitio seguía haciendo lo que hacía en el otro. Eso se hacía en toda la Iglesia universal durante el siglo XX, incluida España".

Preguntado por la opacidad de la Iglesia en estos asuntos, el párroco murciano dice que "no lo llamaría opacidad. Estos temas están protegidos por el secreto pontificio, por lo que no se puede hablar si se está llevando a cabo un procedimiento. Estamos hablando de delitos muy graves, sufrimientos que tienen las víctimas y estas pueden elegir que se lleve en estricto secreto. No obstante, si la idea es que el secreto pontificio sirve para tratar de cubrir, encubrir, esconder esa realidad, no es correcto. Si el obispo quiere, puede hacer público el número de procedimientos".

Aunque preguntado por si un obispo o sacerdote tiene conocimiento de un posible abuso debe denunciarlo en fiscalía, Gil José Sáez dice que sí y recuerda que el papa Benedicto en su carta a la Iglesia de Irlanda le dice a los sacerdotes y obispos que deben cooperar con la justicia civil. Y cooperar significa cooperar.

Para Sáez Martínez, lo que debe hacer la Iglesia es "reconocer lo que ha pasado y pedir perdón".

Noticias relacionadas La Iglesia española silencia desde hace décadas los casos de pederastia