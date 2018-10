Eduardo Contreras: "Me gustaría hacer política fuera de los partidos políticos"

Estos días el nombre del que fuera alcalde de Molina de Segura durante más de dos décadas, Eduardo Contreras, ha vuelto a ser noticia. Pendiente de lo que diga el juez sobre un presunto delito de prevaricación en el caso de la Escombrera del Panderón de los Giles, ha sido exculpado por la Fiscalía como imputado en la rama murciana de la trama Púnica.

Aprovechando su 'exculpación' ha pasado por el programa Hoy por hoy, donde ha dicho que quiere ser prudente hasta la pronunciación definitiva del juez. Aun así se ha mostrado satisfecho por como han ido las cosas en torno a su persona en este asunto.

Contreras ha recordado que en su día no le dió ninguna validez a la propuesta de Alejandro de Pedro, uno de los presuntos líderes de la trama corrupta. "No me pareció una gran idea y tenía claro que el Ayuntamiento no iba a cofinanciar un proyecto de estas características", ha dicho.

Al parecer, Alejandro de Pedro, que supuestamente se dedicaba a ofertar trabajos de lavado de imagen en Internet a políticos, le habría hecho alguna propuesta sobre la creación de un diario digital en Molina de Segura.

El que fuera alcalde de Molina de Segura ha dicho que, una vez resueltos sus problemas con la Justicia, no le importaría hacer política pero "desde fuera de los partidos políticos", auqnue ha reconodico que siempre le será fiel al partido que pertenece y en el que figura como militante, el Partido Popular.

Dice Contreras que nunca ha recibido ningún tipo de censura a sus palabras por parte de ex presidentes como Ramón Luis Valcárcel o Pedro Antonio Sánchez, y que siempre ha dicho "lo que le ha dado la gana en cada momento".

Eduardo Contreras considera que ha tenido 'enemigos' en todos los partidos políticos, incluido el suyo, "que ahora descansan al verle alejado de la política".