O plan 'móvete por ourense' xa a disposicion dos cidadans. Móvete por ourense naceu, en abril de 2017, como un proceso de participación plural “para a mellora da calidade ambiental e a mobilidade” e xa se póde consultar na web ourense.gal.

21 accións concretas entre as máis relevantes construír unha cidade para o peón, coa progresiva peonalización de diferentes zonas da cidade, ou polo menos acceso restrinxido ao tráfico rodado e lograr o modelo de cidade 30, que non se trata de limitar a circulación a 30 km/h, senón conseguir que a velocidade media do tráfico non supere esa cifra.

O portavoz do goberno local Pepe Araujo fala con respecto ao movemento de país e nais da cidade, a plataforma de "defensa de padres y madres de ourense", que nacía en redes sociais para mostrar a súa repulsa pola prohibición de aparcar incorrectamente as entradas e salidas dos colexios, deixa claro que o que se pretende e rematar coa anarquía que se producía neses puntos da cidade coas conseguintes molestias para os veciños de ditas zoas e que o que se quere é potenciar que os nenos vaian andando ao colexio.