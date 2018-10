Sin fecha para la reapertura de las guardias médicas en Barruelo

La Junta de Castilla y León todavía no tiene fecha para la reapertura del servcio de guardias de Barruelo de Santullán, aunque en principio se barajaba la posibilidad de retomerlo a finales de este mes de octubre lo cierto es que, los dos facultativos que estaban de baja continúan así desconociéndose durante cuánto tiempo durará dicha baja y la plaza vacante que hay en el centro de salud continúa sin cubrirse.

El Delegado de la Junta en Palencia, Luis Domingo González ha asegurado que siguen trabajando para restablecer el servicio lo antes posible pero que, a día de hoy, no es posible ya que no cuentan con profesionales que puedan cubrirlo. Ni las sucesivas movilizaciones de los vecinos, ni la entrega de más de 3.000 firmas de vecinos, ni las reuniones mantenidas hasta ahora han dado sus frutos. Y es que mientras no hay facultativos que quieren cubrir esos puestos de trabajo no será posible la reapertura del servicio de guardias médicas de lunes a viernes por la tarde y que lleva ya suspendido desde primeros del mes de julio.