Asier Garitano, como nunca lo has escuchado

En mitad del parón de liga, Asier Garitano se pasa por los micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA para enfrentarse a su entrevista más diferente, en la que se ha tenido que explicar los datos estadísticos que su Real Sociedad ha generado, ha respondido las preguntas de algunos aficionados y ha sacado su lado más personal.

-¿Está contento con lo que su Real ha ofrecido hasta ahora?

Tengo buenas sensaciones. Hemos tenido muchos contratiempos desde el princpio, pero como estabamos compitiendo ha sido buena y todo lo que nos ha pasado va a reforzar a este grupo. Y eso es bueno. El cambio de entrenador suele costar, y creo que lo hemos hecho bastante bien, y las sensaciones que tenemos es que son buenas.

-¿Tiene menos puntos de lo que merece?

Podía ser mejor, sí; pero también peor. El equipo ha estado muy metido en todos los partidos, quería eso y lo hemos conseguido. En algunos partidos que no hemos sacado nada hemos merecido más, pero cada uno está donde debe estar. Pero amí me ha gustado cómo ha competido, el día a día, la predisposición al trabajo, en un momento que no era fácil.

-Cuando dijo antes del derbi vasco que no se valoraba lo que habían hecho con tantos problemas, ¿era una estrategia o es que realmente cree que no se valora lo que ha hecho hasta ahora?

Un poco de todo. Nos interesaba ir así, hacer ver a todo el mundo la situación en la que estábamos, y que íbamos a salir reforzados de San Mamés. Me han extrañado algunas cosas de inicio teniendo muchas dificultades. Algunos equipos se quejaban de la falta de un jugador, la Real ha tenido muchos más problemas y desgracias importantes, y eso mentalmente al equipo le ha costado y le ha pasado factura. Y desde fuera no valorar eso... me ha extrañado un poco. Pero supongo qiue el fútbol tiene estas cosas. Hablar de otras historias, cuando la Real ha sacado puntos en lugares donde siempre le ha costado. Cosas raras, pero entiendo que debe ser así, pero a mí no me condicionaban en pensar que estábamos haciendo bien las cosas.

-¿Cómo valora los once puntos que ha sacado con las tres victorias en cinco partidos fuera?

Que son números muy buenos. No es sencillo, los tres primeros fuera de casa, además. Son puntos buenos, pero lo importante es que hemos estado metidos en todos los partidos. Siempre hemos tenido nuestros momentos. Y ahí estoy contento. Y en casa, el estadio nuevo, la cercanía, se habla mucho de eso... nos hubiese gustado sacar un partido adelante, no ha podido ser, espero que sea a´si, porque eso es lo que nos puede dar la posibilidad a los equipos de arriba, que es lo que queremos.

-En goles están por encima de la media, a favor y en contra...

Estamos teniendo mucha efectividad, eso está bien, perop quiero reducir con los goles en contra. Son muchos goles en contra, hay que mejorar y cerrar más y mejor, es es la idea pero nos va a ir costando menos poco a poco. Hemos cambiado algunas situaciones para estar cerca de los que están arriba en la tabla. Hemos mejorado en no recibir en contragolpe y transición. Si mejoramos en esa línea, iremos a más.

-Ha demostrado, por la estadística de los jugadores, que no se casa con nadie...

Lo siento así, y se lo hice ver a ellos. La calidad del entrenamiento y el día a día, que me demuestren que quieran jugar, que tengan ese hambre de poder jugar en la Real. No vale con decirles que son buenos, hay que demostrarlo. Y para mí es importante que sientan que pueen jugar, que estén enchufados. La temporada es larga y es importante que la gente sienta que dependiendo de como se entrena puede jugar. Y eso yo creo que bueno para un grupo como la Real.

-¿Tiene la plantilla que quiere o le falta un jugador de banda?

En esa situación todo lo condiciona la lesión de januzaj. Estamos desequilibrados porque nadie lo esperaba. Teníamos muchas esperanzas, porque después del Mundial pensábamos que podría ser importante, y en tres meses no lo hemos tenido. Y por eso hemos probado a Sangalli, que no tiene nada que ver. Como entrenador me gustaría tener más banda, y más cosas, pero entiendo lo que es la Real y que hay que potenciar a la gente de aquí. Nos quedamos justos por una situación que no esperábamos.

-¿Qué le aporta alguien tan diferente a usted como Rubén de la Barrera?

Al salir de Leganés, quería cambiar e intentar mejorar con formas diferentes de poder actuar en el campo, con juego de posición. Es otra forma de ver el fútbol, él ha jugado a ese juego, y nos va enseñando diferentes situaciones que con estos jugadores se puede utilizar. Pero hay que darle tiempo. Hay que estructurar lo que quería de la Real y luego meter los matices esos en el juego, y estoy contento por cómo va eso.

-¿Qué canterano de la primera plantilla le ha sorprendido más?

Gorosable, Sangalli... Creo en su trabajo, tienen talento, vienen bien trabajados desde abajo. Estoy muy contento. Hay que cambiar mentalidades para que nos ayuden más. Pero no es sencillo jugar en la Real, cuesta mucho llegar hasta aquí, pero a la gente que se esfuerza día a día le intento reforzar, porque su esfuerzo es grande y voy a intentar darle las oportunidades que ellos quieran y se ganen en los entrenamientos. Pero hay que tener paciencia porque son jugadores que estarán mucho tiempo en la Real.

-¿Por qué es tan diferente el rendimiento de la Real en casa y fuera?

En cuanto al rendimiento es el mismo. Hemos sacados mejores resultados fuera, pero no hemos hecho nada diferente. Creo que hemos mantenido una línea bastante regular, pero fuera es verdad que hemnos tenido el acierto que hay que tener. Vamos a maneter eso, y en casa vamos a buscar esa primera victoria, que no es sencillo, y ya llegará, pero que no nos generemos ansiedad por ganar solo porque la gente está más cerca. Pero en casa y fuera veo al equipo equilibrado, con cosas que mejorar, pero en buena línea.

-La afición está contenta con su trabajo, pero sigue sorprendida por su propuesta tan diferente...

Es verdad lo que dicen. Es diferente a lo de los ultimos años, y está costando, pero seguirá costando. Pero creo en eso para acercarnos a los mejores. Hemos cambiado mentalidad y estilo de entrenar. Quiero un juego más rápido en la situaciones, controlar las transiciones, ser más equilibrados, estoy contento, pero a ver si lo podemos mejorar más.

-¿¿Qué diferencia hay entre Zubeldia de defensa y centrocampista?

Es rápido para ser central y salir rápido a los costados para tapar las espaldas de los laterales. En pretemporada habia lesiones, pero le veo mejor en el centro de campo. Pero es que entrena tan bien en el día a día que puede jugar donde quiera.

-¿Tendrá opciones de jugar Zubiaurre en Copa?

No es fácil, podría decir que sí, pero teniendo a Moyá y Rulli, lo normal es que entre uno de los dos. No lo tiene sencillo.

MUY PERSONAL:

-¿Qué hace en su tiempo libre?

Intentar pasear con mi mujer. Pero entre semana es complicado, muchas horas viendo rivales, montando entrenos... Hago las cosas normales de cualquier padre, llevar al hijo al fútbol, pasear, disfrutar de la familia...

-Una película: El último Mohicano.

-Un libro: Estoy leyendo un libro de motivación, ese tipo de cosas.

-Una serie de televisión: Veo poca tele. Las noticias al llegar a casa, pero sobre todo está puesto el fútbol.

-Un lugar para vivir: San Sebastián, donde estoy ahora.

-Un lugar para perderse: Hay que salir de aquí, Madrid es una gran ciudad, donde he vivido cinco años.

-Una comida: soy de todo, pero aquí el besugo, la chulet... me amoldo bien.

-¿Play o monte? Tenemos las dos cosas. Venimos de ascender el Ernio, que me lo pasé genial. Y tengo la Concha enfrente.

-Un momento inolvidable: El nacimiento de mi hijo y estar haciendo lo que hago todos los días en un club como la Real.

-Un deporte que no sea el fútbol: la pelota y el ciclismo.