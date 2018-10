"Las peticiones de civiles para jurar bandera nos han desbordado"

El teniente general Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra, ha estado en Hoy por Hoy Sevilla con un propósito: que se conozca “lo que se cuece dentro de los muros de Capitanía, porque el ejército es sociedad y tiene que sentirse sociedad”. Con la firme convicción de que “lo que no se conoce no se quiere”, dice el teniente general Gómez de Salazar que, “aunque a veces me lo hacen notar, cada vez tenemos más actos en el teatro de Capitanía, hay mucha gente que nos lo pide y nosotros estamos encantados”.

Algo que los sevillanos no conocen es, por ejemplo, que desde aquí se dirigen todas las unidades operativas del Ejército de Tierra para la península, Baleares, Ceuta y Melilla, es decir, “desde aquí se asumen los compromisos con nuestros aliados, se cuida de que todo esté en perfecto orden para desplegarse si hace falta”. Esta intervención en el extranjero, según el teniente coronel, es uno de los motivos que hacen que el ejército tenga cada vez mejor imagen en la sociedad, además de la labor de la Unidad Militar de Emergencia. Con respecto a las misiones internacionales, sigue diciendo que “las fronteras se defienden allí donde peligran los interés nacionales, propios o de los aliados”. Esta es la razón de nuestra participación en países como Irak o regiones como la región del Sahel en un combate permanente contra el yihadismo.

Teniente coronel Astilleros; Diego Suárez; teniente general Juan Gómez de Salazar Mínguez, Jefe de la Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra; Antonio Yélamo; coronel José Domingo Díaz Villalón y Salomón Hachuel / Cadena SER

Juan Gómez de Salazar también ha querido destacar que “todos los españoles deben saber que "los derechos y libertades que disfrutamos tiene un origen, que es la seguridad de la que son responsables las fuerzas armadas”. El acercamiento entre sociedad y ejército se está visualizando en las peticiones de jura de bandera por parte de civiles: “Estamos desbordados, un buen síntoma de que estamos normalizando el orgullo de ser españoles y la bandera”.

Escuche sus declaraciones completas:

Con respecto al servicio militar que ha propuesto Francia, para mayores de dieciséis años y para hombres y mujeres, el teniente general Juan Gómez de Salazar prefiere uno “a la carta”, con dos premisas indispensables; la voluntariedad y la duración que tiene que venir dada por cada uno de los futuros militares que lo quieran hacer. Con respecto al papel de las mujeres en el ejército se ha congratulado por el papel de dos tenientes coroneles que, cuando se produzca la promoción, serán generales por mérito y capacidad.