Entropessar amb la mateixa pedra

Moltes vegades ho hem contat: el canvi climàtic du de la mà tronades fortes i més habituals... El problema és que no per contar-ho més vegades avancem. Molts ajuntaments valencians no tenen plans per inundacions i bona part dels termes de molts d'eixos municipis s'alcen en zones inundables... Cal ja plans per a tots els municipis. I prohibir taxativament que puga construir-se més en rambles, barrancs... Però ja veuran com tornem a parlar del tema.