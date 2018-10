Brujas, el parking de nunca acabar

Nunca un aparcamiento ha dado tantos quebraderos de cabeza como el de la plaza Brujas de Valencia. Ahora que su apertura está cada vez más cerca, sigue dándolos. Lo más reciente, el retraso en la finalización de las obras que constructora y Ayuntamiento achacan a Iberdrola y que esta niega.

Pero me temo que los conflictos no van a quedar ahí. Los vendedores del Mercado Central pedirán hoy descuentos para vendedores y clientes, algo que no sé si se podrá satisfacer. Eso sin contar con la gestión del mismo, que correrá a cargo de la EMT y cuyos primeros días auguro que serán complicados, como todo lo que se estrena.

Así que lo mejor que puede ocurrir es que se abra de una vez en diciembre, que dé servicio y se desbloqueen otras actuaciones de movilidad pendientes en el centro, como peatonalizar la plaza de la Reina o el entorno de la Lonja.