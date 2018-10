Recorte de trabajadores sociales que atienden a menores conflictivos

Los trabajadores sociales que atienden a menores conflictivos han criticado el recorte en personal que ha llevado a cabo el Gobierno de Aragón. Dicen que en el equipo de atención a mayores de 14 años han pasado de 16 a 13 educadores, y en los que ayudan a menores de 14, han bajado de 4 a 3 trabajadores sociales.

Pascual Giménez, delegado del sindicato CATA, señala que "no entendemos por qué se recorta" y apunta que "en la reunión que tuvimos en mayo con la dirección provincial fue 'yo aquí mando y he decidido que te recorto tantos y tú tienes que organizarte' y "no nos dieron ninguna otra explicación".

Giménez señala el volumen de trabajo no ha bajado, y por eso no entiende el ajuste. "Nuestras cifras siguen siendo las mismas". En mayores de 14 años, "solemos tener 800 casos al año" y en menores de 14 "unos 200, aunque hay años que llegan a 300; más o menos mantenemos la misma carga de trabajo. Por eso preguntan "por qué se nos recorta".

Este delegado sindical ha explicado que la labor que estos trabajadores sociales hacen con menores ha sido copiada en otras comunidades autónomas y considera que el problema de fondo es que el Gobierno de Aragón no tiene una planificación clara en su política de menores.