Aumenta la lista de espera quirúrgica en el tercer trimestre del año

La lista de espera quirúrgica en Ávila, en el tercer trimestre del año, se sitúa en 981 personas, con un tiempo medio de espera de 42 días, según los datos ofrecidos por la Junta de Castilla y León.

Si nos referimos al trimestre anterior, esto significa que la lista ha aumentado en 59 personas, mientras que también se ha incrementado en 7 días el tiempo para ser operado.

Con respecto al mismo período del año anterior, aquí sí que existen noticias positivas, ya que hay una reducción de 234 personas y de 18 días en el tiempo medio de espera, tomando como referencia el tercer trimestre de 2017.

Por especialidades, en estos momentos, los pacientes que más esperan para ser operados son los de Traumatología con 65 días de espera media, seguida por Ginecología con 53 días y Otorrinolaringología con 40 días.

En cuanto a los casos de prioridad 1, es decir aquellos que no admiten una demora superior a 30 días, se ha cumplido en todos los casos, un total de 48 personas. En los de prioridad 2, aquellos cuya situación clínica o social admite una demora relativa, siendo recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días, se ha cumplido en un 92% y en los de prioridad 3, pacientes cuya patología permite la demora del tratamiento, ya que no se prevén secuelas importantes, en el 98% de los casos no se han sobrepasado los 180 días.