Los 900 euros del salario mínimo es el camino

Todavía no atino a entender que alguien pueda estar en contra de subir, para el próximo año, a 900 euros el salario mínimo en España, tras el acuerdo entre Podemos y el PSOE. Esta es, en mí opinión, la principal medida contenida en el acuerdo entre ambos para la aprobación de los presupuestos generales del estado, que ya veremos si logran aprobar.

Se puede decir que esta es una medida popular, populista, o lo que se quiera y sería verdad, como también es obvio que es acertada y especialmente acertadísima, valga la expresión para los canarios que tenemos los menores salarios, y les diré el porqué del acierto:

En Canarias tenemos muchos sueldos que están en el salario mínimo interprofesional, en convenios como el de oficinas y despachos, que afectan a limpiadoras de oficinas, que no llegan a fin de mes o lo mismo con cajeras de alguna cadena de supermercados de aquí, de capital canario, que no llegan a esa cantidad. Es el momento de mejorarles. Esas personas con rostros, que no llegan a 10000 euros al año, que están entre los que dejan el vehículo en zonas donde no se paga, en zona rústica al lado del aeropuerto, que lo de entrar en cafeterías en un lujo, una parte importante de nuestra gente. Que si le queman el coche no tienen ni para uno de segunda mano. Pues ellos e beneficiarán, también el consumo, se reparte la riqueza y se consigue crecer.

Lo que no es presentable es que en las islas hayamos tenido los mayores crecimientos turísticos de los últimos años y haya aumentado la pobreza de una forma espectacular. La única forma de mejorar las pensiones, la igualdad, el conocimiento, insisto el consumo y en general la economía es subiendo los sueldos de los trabajadores. De nada sirve crecer con trabajadores pobres, en la indigencia.

Los últimos datos de la inspección de trabajo dejan patente que en Canarias se han detectado más de 10 mil contratos fraudulentos, de entre ellos cerca de 3000, no tenían ni contrato, el resto con diferentes casuísticas. Hablamos de estar contratado por muchas menos horas que lo que dice el contrato, realizar tareas que no están estipuladas o pagar por debajo del convenio colectivo. Es decir, que unos empresarios que hacen competencia desleal a los serios, se valen de la penurias de la gente para esclavizarles. Es vergonzoso.

El camino no es otro que la inspección continua, es la sanción y el camino es mejorar los salarios. Lo demás no sirve y a los hechos me remito. Por eso la subida del salario mínimo es acertada, aunque todavía incompleta. Y es incompleta porque en el acuerdo Psoe y Podemos falta, entre otras cosas, permitir a las Comunidades Autónomas que han cumplido con las cuentas, con los ajustes, con el sacrificio de toda su gente, fundamentalmente la nuestra, Canarias, falta digo que nos dejen gastar nuestro superávit para mejorar los servicios públicos y este olvido, por llamarlo de alguna manera, no es baladí, de ahí que habrá que hacerlo ver.