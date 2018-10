Fidel: "Fue un gran accidente; no queda otra que pedir disculpas"

El ex jugador del Almería Fidel regresó al que fuera su estadio con un sabor amargo porque “lo que nos ha pasado no puede volver a repetir”, en referencia al 3-0 que le endosó el equipo andaluz al grancanario. La goleada la ve como “un gran accidente a pesar de haberlo dado todo” en el terreno de juego, por lo que "no nos queda otra que pedir disculpas por la mala imagen mostrada ya que es un momento duro para nosotros y la afición", lamentó.

Cree el medio onubense que "no tenemos ninguna excusa porque no estuvimos nada afortunados" por lo que se mostró en el verde, no escondiendo que "algunas de las decisiones del árbitro no nos han favorecido", pero "o que nos tiene que preocupar es que la imagen del equipo no es la esperada por nosotros, para nada", recomendando "sobreponernos cuanto antes" y "buscar mejorar lo más rápido posible" para "volver a nuestra mejor versión y conseguir de nuevo los tres puntos".

Reconoció que "estamos en un bache, no podemos negarlo" porque "nos está costando marcar y sin pegada es complicado poder ganar" aunque sigue siendo optimista porque "tenemos equipo para estar arriba, aunque en las últimas dos salidas no hemos podido puntuar". Ante el Almería "no creamos las ocasiones que se esperaba y las que tuvimos no estuvimos acertados. Con su segundo gol todo se nos puso muy cuesta arriba".

Cuestionado por el juego del equipo dijo que "claro que se puede jugar bien al fútbol, pero con esta mala racha no es lo más lógico hablar de eso ahora; tenemos que mirar al futuro con total tranquilidad a pesar del mal momento por el que estamos pasando. Hay que trabajar para sobreponernos de esto lo más inmediato posible".

En lo personal explicó que "me sentí cómodo e intenté ayudar al equipo creando peligro", siendo cambiado en la segunda parte, pero no se molestó puesto que “el míster toma decisiones por el bien del grupo y no tengo nada que objetar", resaltó.

De su ex equipo, el Almería "hicieron un buen partido y se llevan tres puntos muy trabajados. Guardo un grato recuerdo de mis años aquí y solo puedo desearles lo mejor porque cuando se viven situaciones difíciles como las que vivimos las últimas temporadas es donde se ven a las verdaderas personas".