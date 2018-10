Salva Maldonado: "Tenemos que aumentar nuestro nivel ante el Barcelona"

La Euroliga llega a Gran Canaria. Se estrena en casa el Herbalife ante el FC Barcelona, equipo con el que perdió de forma clara en la primera jornada de liga. Una competición fantástica que dará ocasión al club, de aprovecharlo bien, de crecer como entidad. No llega este partido en un buen momento para el equipo, pero el equipo necesita de estos momentos para encontrar lo mejor de sí.

Salva Maldonado, entrenador del Herbalife es consciente de la expectación, que esta competición ha levantado entre sus seguidores, “hemos empezado esta ronda y con ganas de empezar en casa con el primer partido de Euroliga. Lo vivimos fuera, fue una gran experiencia, y ahora tenemos el debut en casa contra un rival que conocemos. Intentando mejorar nuestro juego, competir y hacer las cosas mejor que el día anterior”, destacó el técnico del Herbalife.

Es obvio que no ha tenido un buen inicio de temporada el equipo grancanario, sólo se ha conseguido una victoria, pero en el camino es como espera Maldonado que su equipo vaya encontrando respuestas positivas . En referencia al partido y al rival destacó que “venimos de situaciones diferentes, ellos de jugar el sábado. Cada situación es diferente y hay que afrontarlo. Jugamos en casa, tenemos ganas en esta competición. El Barça es muy conocido, tenemos la experiencia, no hace falta mucho scouting. Es cuestión de jugar y aumentar nuestro nivel. En Euroliga la característica es que el nivel de contacto es superior, la valoración de los árbitros tiene otros parámetros”.

Son muchos los partidos que el Herbalife afrontará en cada semana, sobre las posibles fatigas de su equipo consideró que “Iremos acusando más el cansancio conforme vayamos aumentando el número de partidos. Ayer me preguntaban en Málaga si nos había pesado jugar 48 horas antes. No me atrevería a decir que no, tampoco que sí seguro, porque si hubiera sido así hubiéramos terminado mal y lo que hicimos fue empezar mal”, argumentó Maldonado.