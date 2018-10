"El conflicto es el territorio natural de la novela negra"

Un año más 'Getafe Negro'no defrauda. El festival vuelve con su tradicional cóctel de Literatura, pero también de otras artes y “una mirada sobre la sociedad española, europea, sobre la sociedad global”, según reconoce el comisario y creador del Festival Getafe Negro, Lorenzo Silva. El escritor ha visitado los estudios de SER Madrid Sur y ha hablado de la cita que comienza hoy. El festival tiene como motivo especial la realidad de la frontera.“Ahora cualquier frontera “está al alcance y todas son objeto de presión”, reconoce.

México es el país protagonista este año, al que su frontera norte define su realidad, aunque “nosotros también tenemos una frontera sur”, recuerda. El festival toca muchos palos, pero todos van hacia lo mismo: las brechas que se producen en nuestra sociedad. Brechas entre “los países a ambos lados de la frontera, entre las mujeres y los hombres que no quieren que ocupen su lugar en la sociedad…, en definitiva, en el territorio del conflicto, el territorio natural de la novela negra, pero también de la narrativa en general”.

En esta edición, destacan la ‘Mesa de la Guerra contrala Pobreza’ con autores como Cristina Fallarás, el encuentro este sábado entre Élmer Mendoza, el autor de novela negra más representativo de México y Arturo Pérez Reverte o la charla que mantendrán Diana Camacho y Élmer Mendoza sobre la realidad de su país. “El propio Mendoza vive en el corazón del cartel de Sinaloa, así que conoce bien esa realidad”.

Pero Silva, no solo ha hablado del presente, sino del pasado. Del origen de un proyecto cultural, que tal y como reconoce, pretendía situar a Getafe en el mapa cultural español. Y lo ha conseguido. “Era intentarlo con ganas y ambición. Lo vi claro y once años después ver que se ha conseguido esa proyección, que Getafe es un lugar donde existe una conversación cultural, que por aquí han pasado los nombres más representativos del género negro mundial pues es una gran satisfacción”.

Hace doce años que ganó el Premio Planeta, que se falla hoy, y recuerda como se enteró viajando en coche hacía Barcelona, cuatro horas antes de hacerse público.

Su nuevo trabajo, ya en imprenta, recopila las crónicas periodísticas de sus últimos diez años, que se llama ‘Ahí fuera’. “Tenía ganas de organizarlo porque he hecho bastante trabajo periódistico y me he acercado a historias muy iluminadoras, he aprendido mucho haciéndolas”. Más tarde, en la primavera del año que viene saldrá también “una novela de corte criminal”, pero sin su personaje fetiche Bevilacqua.