Parte de la zona rehabilitada de los Juzgados sigue en desuso seis meses después del fin de obra

El 11 de abril se dieron por terminadas las obras de remodelación del Palacio de los Condes de Gómara donde se ubican los juzgados de Soria. Se invirtieron dos millones de euros. Seis meses después una parte de la zona rehabilitada aún sigue sin estar en servicio. El Subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, explica que “faltan por incorporar algunos sistemas telemáticos”. Algunas dependencias ya se están utilizando.

A pesar de que se invirtieron dos millones de euros, las obras de remodelación no incluyeron la construcción de los calabozos, una dotación indispensable que el nuevo Gobierno pretende instalar. “Cuando se hicieron las obras no se contempló la instalación de unos calabozos y es una reivindicación de los propios funcionarios”, explica el Subdelegado. De momento se está trabajando en la redacción del proyecto por lo que no se sabe ni la partida presupuestaria que se debe invertir ni los plazos de ejecución