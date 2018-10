Completar el proceso

Es 15 de octubre y se celebra el Día de la Mujer Rural. De esto entendemos mucho en Soria, ellas son quienes sostienen el tejido rural, lo han hecho tradicionalmente, lo siguen haciendo, y el problema vendrá en el futuro si las mujeres no se quedan en los pueblos.

Las mujeres siempre han tenido un papel muy importante en la zonas rurales pero también muy silenciado. Importante en dedicación, en tiempo, en esfuerzo y en renuncia de sus propios intereses o desarrollo personal a favor de sacar adelante las familias y las casas y, a menudo, las tierras y la agricultura.

En la actualidad el 60 por ciento de las mujeres rurales son calificadas de analfabetas funcionales. La falta de formación, unida al hecho de desenvolverse en un medio dirigido particularmente por hombres y lento en la absorción de los cambios sociales, sigue condicionando a las mujeres a desempeñar un papel de subordinación con respecto a los hombres.

No obstante la cosa va cambiando afortunadamente, como dice mi amiga Edelia García, agricultora de Villasayas. Ella quería ser autónoma y ha conseguido ser agricultura a título principal, pero no ha sido nada fácil, tuvo sus contenciosos porque no es lo mismo ser colaboradora que titular de una explotación, y mujeres como ella aspiran a tener una pensión y ser libres. Cerca del 40 por ciento de las mujeres en Castilla y León son ayudantes o colaboradoras en las explotaciones familiares agrarias. En términos generales, al tiempo dedicado a las labores del hogar, cuidado de los hijos y de personas mayores, realización de comidas y gestión económicas, hay que sumar el empleado en colaborar en las tareas agroganaderas.

Es cierto que existen ayudas a la creación de explotaciones agrícolas para jóvenes agricultores y agricultoras, y ayudas a la inversión para quienes mejoran la rentabilidad de su empresa. En la práctica, sin embargo, esas ayudas se atribuyen poco a las mujeres.

No obstante, las mujeres de Soria ven el futuro con optimismo, alimentan los pueblos con ilusión, que es la base de la supervivencia de los municipios; ilusión, creatividad, imaginación y el permiso de conducir.

A día de hoy, no hace falta más que darse una vuelta por los pueblos para observar que el papel de la mujer en el medio rural ha comenzado un proceso de reformulación tanto en el plano económico como en el ideológico, y en la transmisión de valores, la cuestión es... si la cabalgante despoblación permitirá completar el proceso.