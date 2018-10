Se triplica la petición de permisos para construir vivienda en Barcelona

La petición de permisos para construir edificios de viviendas en la ciudad de Barcelona casi se ha triplicado en los últimos 4 meses. Los promotores y constructores se afanan en obtener las licencias necesarias antes de que entre en vigor la normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas construcciones a pisos de precios asequibles.

Entre junio y septiembre, el Ayuntamiento ha recibido 600 solicitudes de certificados de aprovechamiento urbanístico, que es el paso previo a pedir una licencia de obras. Esta cifra casi triplica las peticiones que se hicieron en el mismo periodo del año pasado. La teniente de alcalde de urbanismo, Janet Sanz, asegura que la avalancha es preocupante y acusa la Asociación de Promotores y Constructores (APCE) de animar a esquivar la norma. Dice Sanz que "lo que no me parece normal es que haya una entidad de promotores que esté enviando circulares a sus asociados para aconsejarles que pidan los certificados y licencias necesarias para no cumplir la norma". La teniente de alcalde entiende que "todo el mundo debe corresponsabilizar para garantizar el acceso a la vivienda".

Janet Sanz se refiere a una circular que la APCE ha hecho llegar a sus miembros en la que textualmente dice: "en previsión de lo que pueda acabar sucediendo, aconsejamos lo que ya decíamos en nuestra circular nº53 / 18, es decir, que para salvaguardar el derecho vigente se haga solicitud del oportuno 'certificado de aprovechamiento urbanístico', y si están en disposición de hacerla, de la solicitud de licencia”.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reprocha a la oposición que no aceptara suspender la concesión de licencias durante la tramitación de la normativa. En una entrevista a SER Cataluña, dice que no haber suspendido licencias ha permitido este aluvión de peticiones de permisos por parte de constructores que quieren evitar esta norma.

La normativa aún no está en vigor. Ha sido aprobada en el pleno del Ayuntamiento, pero está pendiente del visto bueno de la Comisión de Urbanismo de la Generalitat.

La Asociación de Promotores y Constructores defensa que la normativa incumple algunas de las leyes que están en vigor en estos momentos y que se está generando una situación de inseguridad jurídica.