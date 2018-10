Borrell asegura que quedan asuntos por resolver sobre Gibraltar pero no impedirán el acuerdo sobre el Brexit

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha asegurado que aún quedan cosas por resolver sobre los llamados "irritantes" sobre Gibraltar, que afectan a cuestiones como la fiscalidad, el contrabando de tabaco o el uso compartido del aeropuerto del Peñón, pero ha insistido en que estos no impedirán cerrar un acuerdo sobre el Brexit.

Borrell ha distinguido el Protocolo que acompaña al acuerdo de salida, "que establece las condiciones de aplicación del Tratado a Gibraltar" y que "está prácticamente" en vías de "una solución" de los cinco memorandos anexos que negocian España y Reino Unido de manera "bilateral".

Esos memorandos son los que tratan de resolver los elementos de discordia como el contrabando de tabaco, el aeropuerto, los vertidos, temas de pesca, las aduanas o las relaciones financieras, que quedarán fuera del acuerdo de salida. Borrell no obstante, insiste en que aún queda tiempo para acercar más las posturas.

"Los memorandos de entendimiento se siguen negociando, pero al no formar parte del acuerdo de retirada, pues si no estuvieran terminados eso no impediría el Brexit, ha explicado el ministro, quien ha vuelto a insistir en que Gibraltar no será "una piedra en el camino" para acordar los términos del Brexit.