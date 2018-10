La Armada afila los dientes en su cita crucial con Valderrama

El cartel de españoles en el Andalucía Valderrama Masters cuenta también con José Mari Olazábal, doble ganador del Masters de Augusta (1994 y 1999), Pep Anglés, Jorge Campillo, Alejandro Cañizares, Nacho Elvira, Scott Fernández, Gonzalo Fernández-Castaño, Sebastián García, Ángel Hidalgo, Pablo Larrazábal, Pedro Oriol, Carlos Pigem, Álvaro Quirós, Eduardo de la Riva, Santiago Tarrío y Samuel del Val.

Hay mucho en juego en este Andalucía Valderrama Masters – Fundación Sergio García, último torneo del año puntuable para la final de la Carrera a Dubái que se disputa en Europa y que pone en juego dos millones de euros en premios. Para algunos jugadores es la oportunidad de rematar una gran temporada, como es el caso de Jorge Campillo. El extremeño ha logrado seis top 5 y diez top 20 y será uno de los máximos rivales de Sergio García en su lucha por la victoria. Nacho Elvira y Pablo Larrazábal pueden afianzar su puesto entre los 60 mejores de Europa y asegurar su presencia en la gran final de Dubái.

En una situación muy diferente llegan otros jugadores como Gonzalo Fernández-Castaño, Álvaro Quirós, Pedro Oriol, Scott Fernández o Alejandro Cañizares, que necesitan un excelente resultado para mantener sus derechos de juego en el Circuito. En un caso u otro, la Armada afila los dientes para hacer el mejor papel en un torneo que puede decidir la temporada. En su empeño, contarán, sin duda, con el apoyo incondicional de miles de espectadores españoles.

Quien sin duda disfrutará la semana es el joven malagueño Ángel Hidalgo, que debuta como profesional gracias a una invitación de la organización tras una gran trayectoria como amateur. Campeón del Internacional de España sub-18 en 2016, campeón de Europa amateur por equipos 2017 y campeón de España absoluto 2016 y 2018, Hidalgo se hizo profesional a principios de octubre.

Un Pro-Am inolvidable

Mañana miércoles tendrá lugar el Pro-Am del Andalucía Valderrama Masters y a buen seguro será un día inolvidable para un grupo de niños de la cantera del golf andaluz. La Real Federación Andaluza, uno de los patrocinadores del torneo, ha decidido destinar sus seis plazas de Pro-Am a los campeones de Andalucía en las categorías infantil, benjamín y alevín. Toda una experiencia y motivación para estos pequeños que sueñan con convertirse en grandes profesionales como sus compañeros de partido.

No serán los únicos niños que visitarán el Real Club Valderrama mañana. Los alumnos de la Escuela Infantil del Club de Golf La Cañada tendrán también la oportunidad disfrutar el Pro-Am de una manera especial. Un total de 30 alumnos, repartidos en diferentes grupos, seguirán los partidos de los jugadores españoles.

El golf es salud: camina y gana

Los espectadores que asistan el sábado 20 al Andalucía Valderrama Masters podrán participar en Walk & Win, una iniciativa pionera del European Tour con el apoyo de QuirónSalud para promover hábitos de vida saludable entre los aficionados.

A cada espectador que entre en el Real Club Valderrama se le ofrecerá la acreditación Walk & Win. Para participar, y mientras disfruta de la acción del torneo, deberá seguir el recorrido marcado, sellar el documento en el hoyo 5 y en el 13, y entregarlo en la carpa de QuirónSalud. Habrá caminado en total seis kilómetros.

Presentación oficial del torneo con las autoridades locales

Hoy ha tenido lugar la presentación del torneo en la que han intervenido Nuno Brito e Cunha, presidente del Real Club Valderrama; Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque; Daniel Moreno, delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz; Pablo Mansilla, presidente de la Real Federación Andaluza de Golf; y José Mª Zamora, director del Torneo.

Nuno Brito e Cunha, presidente del RC Valderrama: “Tenemos la suerte de contar con Sergio García como anfitrión, pero también me da pena que otros jugadores españoles no estén aquí. Yo entiendo perfectamente que tienen otros compromisos, pero quiero que entiendan que el club, Andalucía y España hacen un gran esfuerzo para que vengan los mejores. España tiene la suerte de contar con embajadores fantásticos que no deben olvidar que han crecido aquí, que fueron las federaciones regionales, la nacional y los clubes quienes han promovido siempre sus carreras. Nosotros nos comprometemos a buscar otras fechas más afines para el calendario deportivo de estos grandes campeones. Si podemos, lo haremos”.

Juan Carlos Ruiz Boix, alcalde de San Roque: “Me gustaría destacar el compromiso de Sergio García y su Fundación con el torneo, un compromiso que no es económico. Él es el alma del Andalucía Valderrama Masters y además este año viene para defender el título tras su brillante papel en la Ryder Cup. Contaremos con otros grandes jugadores, pero me gustaría barrer un poco para casa y desear suerte de forma especial a Álvaro Quirós, que es de nuestra tierra”.

Daniel Moreno, delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz: “Turismo y Deporte es un binomio que funciona a la perfección. Nuestra presencia en el Andalucía Valderrama Masters es una gran oportunidad de unirnos a la excelencia de Valderrama y dar a conocer la marca Andalucía ligada a grandes eventos. Tenemos más de 100 campos de golf y es importante posicionarnos como el mejor destino del mundo para practicar este deporte”.

Pablo Mansilla, presidente de la Real federación Andaluza de Golf: “Por primera vez la Real Federación Andaluza de Golf patrocina el evento y queremos agradecer al European Tour y al Real Club Valderrama que nos haya acogido y ofrecido la posibilidad de poner a nuestros campeones de Andalucía de infantiles, benjamines y alevines, a jugar el Pro-Am, y a los campeones de Andalucía de pitch & putt a jugar el torneo del lunes de después del Masters”.

José Mª Zamora, director del Torneo: “Hay que felicitar al RC Valderrama por las condiciones en las que ha presentado el campo, tras las espectaculares reformas que han llevado a cabo en los últimos años. No hay un campo en Europa presentado al mismo nivel que Valderrama y los jugadores ya lo están reconociendo”.