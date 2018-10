Lazos blancos por la sanidad en Tarifa

"No se ve, pero en los pasillos de los Centros de Salud y de los Hospitales se sabe y se siente, la Sanidad Pública ha empeorado notablemente", dicen en un comunicado remitido a los medios de comunicación por la Plataforma Marea Blanca. Está bajo mínimos y con el problema de falta de personal se prevé que empeore si la ciudadanía y los profesionales no hacen piña y presionan para que la Sanidad Pública se brinde y mejore gobierne quien gobierne.

No ha sido algo repentino dicen, sino que "ya llevamos años constatando como poco a poco han ido aumentando las listas de espera, han ido faltando especialistas, han ido aumentando las derivaciones a la sanidad privada y un largo etcétera. Con un simple lazo blanco colgado en una baranda, una reja, una farola, una chaqueta, … la ciudadanía y los profesionales sanitarios pueden denunciar muchas cosas: "que las listas de espera son insostenibles; que no se respeta la Ley de Garantía de plazos; que se cierran las agendas; que no se sustituye al personal que se marcha de vacaciones; que no se refuerzan las plantilla cuando aumenta considerablemente la población; que se cierren camas, quirófanos y plantas en vacaciones; que faltan pediatras; que en el hospital siguen sin contratar a los especialistas que hacen falta; que en la comarca se necesita cumplir ya la antigua promesa de un hospital Materno Infantil; que la provincia de Cádiz se queda sin el helicóptero del 061 nueve meses; que las ambulancias llegan con mucho retraso y sin el personal necesario en muchas ocasiones graves; que a los profesionales les faltan medios materiales; que no pueden dedicar el tiempo real que necesitan los pacientes; que asumen cargas de trabajo mayores a las que deben soportar; que trabajan con contratos precarios, de semanas e incluso días, ‘contratos pool’ de forma masiva en categorías como enfermería o celador que supone un riesgo para todos porque cada día hay un servicio diferente y que además genera inestabilidad laboral; que no se incentiva a los facultativos para que trabajen en nuestra comarca; que necesitamos una Comunidad Terapeútica de Salud Mental en el Campo de Gibraltar; que el centro de salud y el hospital necesitan un plan urgente y especial de limpieza y mantenimiento; que estamos una situación de precariedad, etcétera, etcétera"

Por nuestro programa han pasado Toñi Moreno y Víctor Sánchez, miembro de la Plataforma marea Blanca de Tarifa, con quienes hemos comentado algunos aspectos de esta nueva movilización.