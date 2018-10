Las listas de espera quirúrgicas no varían en un año

Los datos relativos a las listas de espera quirúrgicas del hospital Santos Reyes de este último trimestre arroja unos resultado casi idénticos a los de hace un año por estas fechas. El centro comarcal sigue siendo de los pocos de Castilla y León que puede presumir de atender al 100% en un tiempo no superior a 180 días a los pacientes de prioridad 3, es decir: aquellos cuya patología permite la demora del tratamiento al no haber riesgo de secuelas importantes. Las 339 personas que se encontraban en esta situación en estos últimos tres meses han podido pasar por quirófano, con un tiempo medio de demora de 55 días. Lo mismo ocurre en el extremo contrario, el de los pacientes que no pueden esperar más de 30 días para operarse, donde también los 7 casos que hubo en este período se resolvieron en una media de 8 días.

En cambio, donde sigue fallando el Santos Reyes es en el rango intermedio, que corresponde a aquellos pacientes cuya situación clínica o social admite una demora relativa, aunque es recomendable la intervención en un plazo inferior a 90 días. De los 89 que se encontraban en esta situación, 79 pudieron ser atendidos por debajo de ese tiempo, pero los otros 10 tuvieron que esperar algo más. El tiempo medio de demora es de 48 días, 18 más, por ejemplo, que el del Santiago Apóstol, de Miranda de Ebro, donde sí se cumplen al 100% los objetivos en este grado de prioridad, aunque no lo hace en el de menor prioridad, a diferencia del hospital ribereño.

Fuentes de ese centro sanitario lo justifican en la falta de quirófanos suficientes para atender a los pacientes sin superar ese margen, pero sobre todo en la carencia de camas para hospitalizarles.

En total, se puede decir que el hospital Santos Reyes ha reducido en 53 sus listas de espera respecto a hace un año y en 13 en comparación con el trimestre anterior, registrando actualmente 435 pacientes. El tiempo medio de demora para pasar por un quirófano es de 53 días, 12 menos que el año pasado por estas fechas.