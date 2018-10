Más de 300 vehículos serán expuestos en la Feria 'Ciudad de Villarrobledo'

Más de 300 vehículos nuevos, de ocasión, últimas novedades y kilómetro 0, estarán presentes en la XIII edición de la Feria del Automóvil que un año más organiza la Asociación de Marquistas de Villarrobledo (AMAVI), y que se va a celebrar en el Pabellón de Promoción Económica y Social de Villarrobledo del 19 al 21 de octubre.



El alcalde de Villarrobledo, Alberto González, acompañado por la concejala de Desarrollo Local, Trinidad Moyano y los representantes de AMAVI, Sebastián Laguía y Antonio Arribas, han sido los encargados de presentar esta Feria que se inaugurará el próximo viernes a partir de las 19:30 horas y que contará con la presencia de 10 empresas que representan a 20 marcas distintas.



Trinidad Moyano ha querido en primer lugar agradecer el esfuerzo de las 10 empresas que estarán presentes en esta Feria, que según ha señalado, tratarán de volver a mostrar un sector unido, buscando también llevar gente de la comarca, poniendo en valor la cabecera de comarca y motor económico que supone Villarrobledo.



Ha destacado Moyano que Villarrobledo cuenta con un gran Pabellón Ferial, "y es importante el desarrollo de este tipo de ferias que en este caso lleva de nuevo organizándose tres años seguidos". Por ello ha pedido a los ciudadanos que se acerquen a esta Feria si quieren comprar un vehículo nuevo, renovarlo o simplemente ver las novedades del mercado.



Por su parte Sebastián Laguía ha querido agradecer al Ayuntamiento de Villarrobledo que un año más se preste a colaborar con esta asociación, y ha aplaudido la predisposición del consistorio para iluminar las zonas exteriores del pabellón y así dar más visibilidad a los vehículos que se exponen fuera.



Laguía también ha querido invitar a los ciudadanos de Villarrobledo y comarca a asistir a esta Feria que retomó su actividad después de la crisis. En este sentido ha subrayado que van creciendo y este año son tres empresas más las que participarán en este evento, 10 en total y de 20 marcas distintas.



Como ha apuntado el presidente de AMAVI, no sólo están invitados aquellos ciudadanos que quieran adquirir un vehículo, sino todos aquellos que quieren disfrutar de las últimas novedades del mercado y de la última tecnología de los mismos.



Ha agradecido del mismo modo el "esfuerzo brutal" que están realizando para que la Feria se expanda a nivel regional, y ha dicho desear que el tiempo les respete y permita enseñar estos vehículos de la mejor manera posible.



Por su parte Antonio Arribas ha señalado que estos tres últimos años desde AMAVI se ha afrontado con mucha ilusión y trabajo el desarrollo de esta Feria, y ha apuntado que no siempre es fácil unir a 10 empresas de un mismo sector en un evento de este tipo, "atrayendo la economía". Además ha añadido que las ventas se notan gracias a esta Feria, incluso dos o tres meses después de la misma, "moviéndose las ventas".



Arribas ha indicado que este año ha habido un buen año agrícola, lo que redunda en que sea una "ocasión inmejorable" para adquirir un vehículo, presenciar novedades y toda la oferta que se ofrece.



Alberto González, por su lado, ha recordado que los 3 años en los que lleva como alcalde de Villarrobledo se han celebrado 3 ferias del automóvil que, como ha añadido, "renació gracias a AMAVI y su decisión de ponerla en marcha tras varios años que se suspendió por la crisis". En este contexto ha apuntado que el equipo de gobierno socialista ha venido colaborando con todos los colectivos, y poco a poco, con mucho esfuerzo, pueden ir haciéndolo más, debido a que se está saliendo de la crisis.



"En Alcaldía también se nota cuando tenemos buena vendimia-ha añadido- y la gente tiene más posibilidades de comprar, en este caso vehículos", y ha subrayado que esta Feria no es sólo de Villarrobledo o de la comarca, sino también de gente que llega procedente de otras localidades de la región.



Entre 10.000 y 15.000 personas se espera que visiten la Feria en estos tres días, como ha revelado el alcalde, quien también ha dado a conocer que este año el Ayuntamiento también colaborará con 1.000 euros, que AMAVI destina a dar visibilidad y publicidad a esta importante cita ferial.



Por último ha pedido a los ciudadanos a que se den un paseo este fin de semana por el pabellón ferial y puedan disfrutar de los más de 300 vehículos que allí se van a exponer, ya sean vehículos nuevos, de ocasión, últimas novedades y kilómetro 0.

