"Es el momento de que vengan apoyos o volverá a pasar lo mismo"

Euskadi Murias acaba de poner el broche a una 2018 que, reconocen, ha sorprendido incluso dentro del autobús. La escuadra vasca ha obtenido diez victorias y 36 podios. Y la última, la de Eduard Prades el pasado domingo en la Vuelta a Turquía, en una prueba World Tour. Palabras mayores para un equipo Continental Profesional.

Al año le ponen buena nota, qué duda cabe. "Hemos demostrado que somos un equipo serio, que hace bien las cosas, nos entregamos al cien por cien en todo y trabajamos al milímetro cada detalle para conseguir cosas como esta, que no son nada fáciles", señala su director deportivo, Rubén Pérez.

Tras cuatro años en el pelotón, el verde de Euskadi Murias quiere más. En su debut en la Vuelta demostró que la invitación no fue un error. Se dejó ver, participó de las fugas y grabó su nombre y el de Óscar Rodríguez en la cima de La Camperona.

También fuera de la competición ha hecho despertar de nuevo a la afición. Lo cuenta Rubén, que ha vivido la marea naranja como corredor de Euskaltel Euskadi: "Era algo brutal que no he vuelto a ver hasta ahora. Y creo que ahora es incluso mejor. Antes había más conflicto con el País Vasco, ahora se ha limado. Antes había algunos abucheos y este año ha sido todo lo contrario. En Andalucía escuchábamos 'gora Euskadi' cada 500 metros".

Ahora toca descansar, pensar, dibujar el Euskadi Murias de 2019. El primer trazo lo han dado ya fichando a Beñat Intxausti, un ciclista con experiencia, con triunfos en grandes vueltas en su palmarés, al que quieren «recuperar....

A cambio, Jon Aberasturi no seguirá en la escuadra. Para que no sean más los corredores que tengan que salir del equipo tentados por marcas World Tour, Rubén lo tiene claro, es necesario un patrocinador serio y potente: "Más no podemos demostrar. Creo que no hay que esperar más. Está todo dicho y es el momento de que vengan apoyos suficientes para que podamos mantener a los corredores que tenemos y a los que vienen por debajo pegando fuerte. Si no tenemos apoyos nos volverá a pasar lo mismo"

Y en el horizonte, en la mente de Rubén y de todo el equipo, aparecen nuevas metas: "La Itzulia sería un sueño. Vamos a pelear por recuperar a Beñat Intxausti, que ha sido mi compañero y amigo. Tenemos un grupo de chavales jóvenes que lo están haciendo muy bien y que esperemos que den otro salto más el año que viene. Lo de La Vuelta ha sido también un sueño cumplido y ojalá podamos ser capaces de conseguirlo".



¿Y el Tour de Francia? "Posiblemente el año que viene esté demasiado cerca. Nosotros vamos a hacer una propuesta seria, pero espero que en dos o tres años, si tenemos los apoyos necesarios, podamos ver al equipo en el Tour". Rubén marca su calendario con argumentos, trabajo, resultados... "Hemos demostrado que cumplimos", concluye. Y así, Euskadi Murias se va abriendo paso y rueda decidido hacia el Everest de las dos ruedas.