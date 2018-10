SD Gernika y Sodupe, protagonistas

Asier Parra, de 21 años, este curso en propiedad del Gernika tras sus cesiones del Bilbao Athletic en Sodupe, Portu y River, y el actual entrenador del Sodupe en Tercera, el exleón Óscar Vales se pasaron por Radio Bilbao.

Asier Parra trata de despegar en el Gernika, ya libre de ataduras, pasando mal clasificatoriamente hablando ya que los forales se ubican penúltimos, con 20 puntos, tras cuatro empates, los cuatro en Urbieta. “Merecimos muchos más puntos en casa, fuera nos está costando más”, señala el ex compañero de Unia Núñez, Simón y Córdoba en las inferiores del Athletic. Un Gernika que pelea en la tabla con el objetivo es “salvar la categoría e ir sumando ante el Leioa. Los derbis son de mucha disputa y poco juego”. Parra no descarta irse al extranjero: “Si me gustaría”, reconoce.

“Si la propuesta es buena y nos interesa a todos habría que estudiarlo”, lanza Óscar Vales, que jugó más de 200 partidos en Primera División entre Athletic y Celta, sobre alguna posible propuesta del exterior para entrenar como profesional. “Sobre todo que te dejen trabajar a gusto”, remata.

“A mí no”, comenta sobre si alguna de las planchas que en teoría se presentan a las inminentes elecciones al Athletic le habrían tocado. Tampoco se ve entrenando en categorías inferiores. “En estos momentos, no, descartada, el día de mañana veremos”, desliza el técnico basauritarra. Recuerda a Mazinho, Mostovoy, Revivo o Karpin de aquel Celta con Patxi Salinas de compañero.

Señala como mejor partido con el Athletic uno ante el Zaragoza, con empate en el que hizo una cesión complicada al portero y a partir de ahí “el público de San Mamés me empezó a pitar”, rememora. Jabo Irureta le marcó como entrenador y sobre todo “como persona” y de medirse a grandes jugadores como “Zidane, Rodaldo o Romario”. Marcó dos goles oficiales ante Tenerife y Parma, aunque se atribuye “tres, hay uno en el aire”, si se cuenta uno de Solozabal en propia meta ante el Atlético.

En el Sodupe, tras entrenar al Retuerto, Vales se seinte “muy contento, es un gran club, es mi primera experiencia en Tercera”. En el Retu, en División de Honor territorial, dimitió el segundo año “porque no me sentía a gusto. Un Sodupe que trata de rasear el balón: “Es complicado, es más fácil destruir que construir, pero tenemos la idea clara, me ficharon para eso y a los jugadores que ficho les digo qué ida tengo, si no me traicionaría a mí mismo”, remata el exleón.