Rafa Huertas ya ejerce como hombre de negro y debutará el viernes

Rafa Huertas ya entrena a las órdenes de Álex Mumbrú y podrá debutar este mismo viernes en el partido contra Levitec Huesca. El sustituto del lesionado Matulionis llega, de momento, para ayudar al equipo durante el próximo mes. "Después nos sentaremos y tomaremos una decisión", reconoce Huertas.

A sus 34 años, llega a Bilbao después de una carambola. El pasado verano fichó por un equipo francés y, tras completar allí la pretemporada, el club le comunicó, a un día para el comienzo de la liga, que no podría jugar. Habían decidido no inscribir a los tres jugadores fichados, con lo que estos quedaban en vía muerta durante toda la temporada.

Afortunadamente, Rafa llegó a un acuerdo para desvincularse del club y regresó a casa. A los pocos días recibió la llamada de Bilbao Basket y no dudó en decir sí a un proyecto "que ha comenzado bien la temporada, un equipo grande y con objetivos".

Cuenta en su currículum con un largo recorrido en equipos de LEB: Melilla, Cáceres, Burgos, Alicante, Ourense, Palencia o Lugo. También ha disputado partidos de ACB tanto en Menorca como Gipuzkoa Basket. Asegura que "los descensos de este verano han hecho de la categoría algo más competitivo, han subido el nivel".

Una amplia experiencia que, sumada a su polivalencia sobre el parqué, le define como jugador: "Tanto atrás como adelante tengo carácter, tengo bastante garra en el campo y eso creo que le puede venir bastante bien al equipo".

Y aunque desembarcar en un proyecto ya rodado no es sencillo, conocer a varios de sus nuevos compañeros y entrenadores le ayuda: "Me he encontrado un vestuario bastante unido. Conocer a tres o cuatro jugadores hace que sea más fácil entrar en todas las dinámicas, aunque sea una broma de vestuario. A Jorge [Elorduy, el segundo entrenador] le tuve en Melilla y sé cómo trabaja. Y a Álex le conozco como jugador, de momento me transmite tranquilidad".