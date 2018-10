Cervera: "Estoy seguro de que saldremos de esto"

La Copa no le llega en el mejor momento ni al Zaragoza ni al Cádiz. Los dos equipos están en una mala dinámica , pero lo de Cervera andan aún peor ya que ocupan puestos de descenso a Segunda B. Tras perder en liga llega una nueva oportunidad para revertir la situación, el entrenador sabe que "siempre es bueno jugar y entrenar jugando".

Cervera no pudo dejar de referirse al momento del equipo y al suyo personal a preguntas de los medios: "Tenemos claro que no estamos bien, que hay partidos que no hemos competido y los que hemos competido no los hemos ganado. Nunca he tenido una situación tan difícil. Me centro en lo mío y sé en qué mundo estoy" . Pero no hay pesimismo. el entrenador eleva la frente para tranquilizar a la grada: "Estoy convencido de que saldremos de esto. No soy entrenador de este tipo de arengas. Soy consciente de que se puede sacar , pero hay que hacer cosas. No es lo que se dice es lo que se hace".

Tras el encuentro ante el Extremadura, Cervera asegura no estar "frustrado pero si triste, porque salimos de un partido que sale como se planifica. Los números son a nuestro favor, pero dos acercamientos son dos goles. No es lo mismo ir a mejorar un resultado que ir a remontar un resultado. Hay equipos a los que le cuesta más. Y nosotros contra el marcador nos cuesta".