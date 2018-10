Radio Taxi Cartagena suspende el servicio este miércoles durante 24 horas

Siguen sin ponerse de acuerdo las tres Asociaciones del Taxi en Cartagena a la hora de designar los días de libranza, lo que ha llevado a Radio Taxi, que tiene un total de 182 trabajadores, frente a la veintena de Tele Taxi y una decena de Radio Taxi Mar Menor a convocar un paro de 24 horas que comenzará este miércoles 17 de octubre a las 7 de la mañana y que finalizará a la misma hora del día 18.

Durante este paro, los taxistas permanecerán concentrados en la explanada del Centro Comercial Mandarache en Cartagena, y no atenderán ninguna llamada en centralita.

El presidente de Radio Taxi Cartagena, Eusebio Rodríguez, en declaraciones hechas a la Cadena Ser afirmaba que "tras el resultado de las votaciones de este martes, por las cartas recibidas por parte del Ayuntamiento de Cartagena referidas al sistema de libranzas del que no están de acuerdo, se ha decidido por mayoría, al obtener un 75 por ciento de votos, llevar a cabo esta huelga".

Para el próximo 30 de octubre el Ayuntamiento de Cartagena tiene convocadas a las tres Asociaciones del Taxi para elegir mediante votación el sistema de libranza que saque mayoría de votos. Había tres propuestas, la de Radio Taxi Mar Menor, de no librar ni un día a la semana, la de Tele Taxi, trabajar cinco días y librar el sexto y la de Radio Taxi, librar dos días en semana, uno en fin de semana y otro en medio de semana de forma rotatoria. El problema ha venido, según Eusebio Rodríguez, cuando esta última propuesta ha sido modificada por el Ayuntamiento, alegando que los Servicios Jurídicos obligaban a que durante los días de libranza, no podían realizar ningún servicio acordado con clientes o empresas. Propuesta que no acepta Radio Taxi Cartagena y que como decimos lleva a esta huelga que dicen, no va a ser la única. Tienen previsto solicitar a la Delegación del Gobierno una huelga indefinida.