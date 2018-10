Absueltos los dos policías acusados de agresión y falsedad documental

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha absuelto a dos policías nacionales para los que el fiscal, que les acusaba de agredir a un detenido y de elaborar posteriormente una nota interna falsa sobre su actuación y el relato de los hechos, solicitaba más de nueve años de cárcel.



La Sala considera que de las pruebas practicadas, entre ellas el visionado de las imágenes de las cámaras de seguridad de las dependencias policiales en las que se produjo la detención, no resulta acreditado que los agentes, uno de ellos subinspector, faltaran a la verdad en la redacción del relato, ni que agredieran al hombre o usaran la fuerza de forma desproporcionada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.



Los hechos sucedieron en agosto de 2016 cuando los acusados, miembros del Grupo Operativo de Extranjeros, acudieron a la sede de la Policía Local de Oropesa, para comprobar la situación administrativa de un ciudadano, ante la sospecha de que podía estar en España de forma irregular.



Los agentes le pidieron la documentación y, transcurrido un tiempo, en el que esperaron a que un familiar la aportase, el hombre se puso cada vez más nervioso.



Según el relato de hechos probados de la sentencia, cuando los agentes le informaron de que iban a detenerle y trasladarle a comisaría, el hombre se alteró y fue necesario reducirlo para ponerle las esposas.



Durante la reducción, el detenido cayó al suelo y se hirió en la ceja derecha, por lo que fue atendido en el Hospital General.



Posteriormente, el subinspector redactó una nota interna en el que narraba el comportamiento del detenido y abrió diligencias policiales por la agresividad y resistencia mostradas durante su detención, diligencias que trasladó al Juzgado de Guardia.



En el acto del juicio, los agentes indicaron que el hombre se resistió y por ello tuvo que ser reducido, mientras que la presunta víctima de la agresión aseguró que "no recibió patadas ni golpes", sino que se hirió al caer al suelo.



La Sala considera que los hechos no son constitutivos de los delitos de detención ilegal, falsedad en documento oficial y delito leve de lesiones por los que fueron juzgados.

