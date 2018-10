Son tiempos convulsos los que se viven en los despachos del CD Tenerife donde se sigue sondeando el mercado de cara a buscar un sustituto para Alfonso Serrano quien salvo cambio drástico dejará la dirección deportiva de la entidad. Hoy ha pasado por la antena de la Cadena SER el que en su día estuvo al frente del citado departamento como es Quique Medina, quien entre otras cosas comentó que “fueron otros motivos los que me dieron para prescindir de mis servicios. Me dolió que prescindieran de mi ya que prefirieron centralizar todos los poderes en una sola persona en ese momento y eso es algo que en su momento me molestó puesto que me encontraba cómodo en el cargo. Pero de repente me cortaron las alas aunque el presidente me explicó los motivos, que prefiero no hacer público pues eso queda entre el y yo”, comentó en la SER.

En lo que se refirió a su etapa deportiva en el club blanquiazul, Medina recordó que “aposté por repatriar a jugadores que podían hacernos más grandes y por darle al futbolista canario el protagonismo que se merece y en ese momento el club estaba de acuerdo conmigo, aunque ahora los objetivos son buen distintos y aquella manera de trabajar ha desaparecido sin ningún tipo de explicación”, explicó el que fuera también jugador del conjunto tinerfeño.

El futuro siempre es incierto y cuestionado sobre si volvería a la dirección deportiva del club de su tierra, Quique Medina lo dejó bien claro: “Yo siempre diría que si al Tenerife si fuera una situación en la que no estuviera en otro sitio. Serrano tiene contrato hasta el 30 de junio y espero que lo cumpla porque sería algo bueno para el Tenerife. Más allá de esa fecha, estaría dispuesto a sentarme con quien sea necesario pero las cosas se dan como se tienen que dar aunque espero que todo ocurra en su momento adecuado. Si las dos partes reciben beneficio de dicha situación, seguro que se dará”, matizó Medina.

Al frente del consejo de administración del club blanquiazul sigue estando el presidente que confió en su persona, a quien se refirió comentando que “yo siempre tendré palabras de agradecimiento para Miguel Concepción porque confió en mi tanto para ser director deportivo como entrenador del primer equipo. Nunca he salido mal de ningún club y siempre he tenido buenas relaciones con todos pues todo lo que haya podido ocurrir o se deba arreglar, se debe hacer desde las puertas del club para adentro. Al Tenerife no solo hay que quererlo dentro cuando estás trabajando, sino también fuera cuando se está lejos del club”, finalizó.