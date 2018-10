Trabajadores del Diana Park se encuentran con las puertas cerradas

Los trabajadores del hotel Diana Park en el Puerto de la Cruz (Tenerife), se encontraban este martes con una desagradable sorpresa, las puertas del establecimiento turístico estaban cerradas.

Una situación que los deja en un limbo laboral, aseguran que los responsables de la empresa no les ha comunicado su despido, por lo que no podrán recibir una prestación por desempleo. En el hotel, un establecimiento histórico tinerfeño, hay empleados que llevaban más de 30 años trabajando. Desde el sindicato UGT han explicado a la SER que el cierre se produce porque la propiedad no ha renovado la concesión de explotación que tenía una subcontrata.