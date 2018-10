La pobreza se hace crónica en Córdoba

Diez años después de que comenzara la crisis Córdoba mantiene unos índices de riesgo de pobreza que siguen por encima de la media andaluza y española.

Con cerca de un 43% al borde de la exclusión , y un 38, 7% de los menores de 18 años en riesgo de pobreza y exclusión social, Córdoba sigue siendo la tercera provincia española, que peores indicadores aporta, según ha denunciado la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social, conformada por organizaciones sociales, y una ciudad y una provicnia en la que se ha "cronificado la pobreza".

Además de la infancia, de los menores, las mujeres son las que más sufren esta crisis cronificada, que deja cifras como una brecha salarial del 28,2%. Esto significa que a igual trabajo, las mujeres cobran 3.336 euros menos al año que los hombres.

En materia de vivienda el infome de la red andaluza destaca los 500 desahucios que se produjeron a lo largo de 2017, la mayoría por impago de impotecas y el resto por impago de alquileres, algo que casa directamente con la pobreza energética.

Ya no sólo la que sale a la superficie, es decir: familias que no pueden pagar las facturas de la luz o el aire, sino las famlias que simplemente no hacen uso de ella porque no pueden pagarla.

"antes estábamos 6 educadores, hoy estamos dos" El barrio del Guadalquivir es uno de los más deprimidos en la ciudad, con una tasa de desempleo que ronda el 70% y con situaciones que provocan el riesgo de exclusión. Allí trabaja la ONG 'Encuentro en la calle', con una dilatada trayectoria y una labor que va desde la dinamización familiar a través de las niñas y niños, a los que se les orienta hacia el futuro, hasta la intermediación e inserción laboral. Aunque la bonanza nunca se ha notado especialmente en el barrio, la crisis trajo unos recortes sobre los que las administraciones deben reflexionar. Así lo cuenta a Radio Córdoba Samuel Moreno, que es educador de 'Encuentro en la Calle'. "Somos gente que queremos aportar a la sociedad y quitar estereotipos. pero no se trata de que nos den un proyecto o no. Nos entregamos a este trabajo, más allá de las 8 horas. Este trabajo que realizamos, hace 9 años contaba con un equipo de 6 educadores, ahora somos 2 sólamente". Capi Villalba es técnica responsable de empleo e intermediación laboral en la asociación desde 1999. Dentro de sus posibilidades, dice que la clave de su trabajo es la "escucha activa", además de la búsqueda y la intermediación. Implicarse y preocuparse de quienes acuden a ellos con situaciones "muy crudas". "tienes que escuchar a esa persona que se abre a tí y te cuenta su realidad. El otro día una chica de 22 años me dijo que vivía en un local con su hija porque no tenía dónde vivir. Lo primero que haces es escuchar, sensibilizarte y preocuparte. 'Encuentro en la calle' trabaja en Guadalquivir y Palmeras.

Ante esta situación la red pide a las adminsitraciones inversiones en estas zonas d ela ciudad y de la provincia, una política real de vivienda protegida, y el fomento del empleo, la formación y la protección a esta población en riesgo.