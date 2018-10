El PSOE insta al concello a solucionar el conflicto con socorristas de la piscina de Riazor

El Grupo Municipal Socialista de A Coruña pide a la Marea Atlántica que ponga fin al conflicto que mantiene con los socorristas contratados para la piscina de Riazor.

Según el PSOE coruñés, la piscina municipal no recibe entrenamientos ni competiciones en fin de semama desde noviembre de 2017. Según la concejala Pilar Neira, los vigilantes piden que su plus incluya fines de semana y festivos, una petición que el Gobierno Local no atiende.

La piscina de Riazor acogerá su primera competición desde hace casi un año, los Juegos de Natación Special Olimpics, en su edición veintidós. Una excepción, según la concejala, ya que la organización asume el coste de contratar a los socorristas necesarios.