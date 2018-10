Javi Rivas destituido como entrenador del CD Guadalcacín

Los malos resultados han acabado, tal y como se esperaba, con la destitución de Javi Rivas como entrenador del CD Guadalcacín. La directiva del club pedáneo se reunió con carácter de urgencia la tarde del lunes y tomó la decisión de prescindir del técnico portuense.

El club anunciaba el cese del preparador del primer equipo a través de sus redes sociales: "Desde el CD Guadalcacín queremos informar que la junta directiva ha tomado la decisión de prescindir de los servicios de su entrenador Javi Rivas. Desde el Club queremos agradecer al mister los servicios prestados y le desea mucha suerte en futuros proyectos".

El ya ex entrenador del Guada dice que "esperaba esa decisión, los resultados no llegaban y tampoco los refuerzos, me voy sin ningún rencor, esto me estaba costando ya la salud, le deseo lo mejor al club, y al que me sustiyuya, pero para sacar esto adelante tienen que venir jugadores", señala en la Cadena SER