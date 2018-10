Nene ha pedido dos extremos y un delantero

Antonio Montero `Nene´ ya empieza a tener claras las carencias de su equipo y a entender qué le falta para garantizarse una plantilla con recursos para poder poner en práctica el fútbol que él quiere.

De hecho, ya ha pedido tres futbolistas, uno por banda y un delantero centro. El Xerez CD tiene sólo una ficha libre, por lo que si no llegan sub 23 habría que dar alguna baja. El equipo empieza este martes a preparar el importante encuentro ante el Gerena, que se disputará el domingo a las once y media de la mañana.

Precisamente esta semana ya se incorpora José María Azores como preparador físico del equipo, sustituyendo en el cargo a Raúl López, que se marchó al Mallorca hace ya unas semanas. El jerezano, que además es recuperador, tiene experiencia en diferentes clubes, como el Xerez DFC junto a Carlos Orúe o el CD Guadalcacín cuando lo entrenaba Ismael Pérez