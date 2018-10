Día de fiesta en la mitad de Lorca: 5000 hinchas y traca final

Roberto Torres es un empresario madrileño recién aterrizado en el fútbol dispuesto a reflotar al Lorca FC, el curso pasado en Segunda División y ahora en los infiernos tras acumular un descenso deportivo y uno administrativo por impagos. "Quiero llevarlo a lo máximo, pero, a corto plazo, de nuevo al fútbol profesional", ambiciona. Este partido de Copa del Rey ha puesto a prueba su ingenio para despertar a la afición dentro de una ciudad dividida por sus equipos, el Lorca FC y el Lorca Deportiva, ambos en el grupo XIII de la tercera murciana.

"Hay cosas que se me pasan por la cabeza, pero es mejor no comentarlas", explicó Torres, que ha regalado siete invitaciones a cada abonado y espera contar con cerca de 5000 espectadores en el Artés Carrasco donde a la conclusión del partido contra la Cultural, y solo en caso de victoria local, sorteará un vehículo (KIA Picanto) entre los presentes. Además, los socios optarán a un teléfono móvil cortesía del club. No faltará detalle en caso de fiesta.

El premio y la ocasión lo merecen ya que la ciudad hace décadas que no recibe a uno de los grandes. Fue en la temporada 2004-05 cuando el Lorca Deportiva de Unai Emery accedió a los octavos de final para toparse con el Atlético de Madrid con un balance final de 1-5. El equipo blanquiazul apuntaba maneras y logró el ascenso a la Segunda División. Tres lustros después Lorca vuelve a soñar en la Copa del Rey.